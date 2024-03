Generální zkouška před startem krajského přeboru fotbalových Tuchlovicím hrubě nevyšla. Po podzimu druhý tým tabulky inkasoval na hřišti pražského Tempa šest gólů a ještě přišel o vážně zraněného dělníka středu hřiště Jakuba Kubů.

Zadák Petr Duchoň dal druhý gól Tuchlovic na Tempu. | Foto: Bohumil Kučera

Jasno bylo už po poločase, kdy vedlo 4:1 a za hosty se trefil po necelé čtvrthodině jen Tóth po centru ze strany. Přitom Tuchlovice nastoupily v solidní sestavě, pouze bez hvězdného Folprechta. Ve druhé části přidaly ještě jeden gól Duchoněm po rohu, ale jinak byli dál lepší domácí.

"Co k tomu dodat? Generálka nám prostě nevyšla, domácí byli důrazem a hlavně pohybově na jiné vlně než my," uznal trenér Tuchlovic Miroslav Supáček a dodal: "Čas na přípravu vypršel, každý si musí sám zhodnotit, co pro přípravu na sezonu udělal. U některých byl přístup dost bídný, a dnes se to projevilo na průběhu i výsledku."

Supáček pochopitelně hodně litoval ztráty Jakuba Kubů, jenž musel ve 36. minutě odstoupit se zlomeninou kotníku, který má nyní v sádře. "Škoda, opoře naší defenzivy přejeme brzké uzdravení a návrat na hřiště," vzkázal Supáček.

Tempo Praha - AFK Tuchlovice 6:2 (4:1).

Tuchlovice: Tůma - Pudil, Duchoň, Nosek (70. Hodan), Růžička - Tóth, Kubů (36. Kraček) - Cabejšek, Bureš, Kárník - Kraus (76. Matějovský).