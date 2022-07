V úvodní čtvrthodině jako by to ani nebylo Kladno. Nehrálo s chutí a po dvou zbytečných chybách inkasovalo. Teprve pak zabralo a ještě do poločasu vyrovnalo. Remíza 2:2 následně držela až do závěru, kdy se hosté přece jen prosadili a vyhráli 4:2.

„Začátek poznamenaly dvě laciné ztráty, po nichž jsme inkasovali, ale pak kluci zabrali a vyrovnali. V závěru jsme měli víc sil, soupeř trochu odpadl a my toho využili,“ těšilo trenéra Jana Procházku.

Ten okomentoval i první vystoupení Kafky po návratu a také výkon mladého Rottnera. „Kafe ukázal dobré momenty, ale samozřejmě je pro něj všechno nové. Nicméně je doma a určitě nám moc pomůže. Co se týče Rottnera, zatím mu to šlape. A to znovu mohl dát víc než dvě branky, do šancí se dostává výborně. Mladí kluci mají i dobrý přístup, snad jim to vydrží,“ věří Jan Procházka.

Druhý tým Kladna hrál doma na Novu proti béčku Povltavské FA a vyhrál vysoko 7:1.

Rokycany – Kladno 2:4 (2:2). Branky SK Kladno: Rottner 2, Balšánek, Říha.

Kladno: Pettík (46. Vokoun) – Borák, Rendla, Kolářský, Ježdík (46. Růžička) – Dostál (46. Blažek), Balšánek, Pospíšil, Slabý, Říha – Rottner (46. Kafka).

