„Kdo vymyslel název Stará garda? Kamarád Lukáš Čičmanec, prý jsme už hodně staří,“ vysvětloval název vítězného mančaftu David Čampulka, jinak fotbalista Vinařic.

Jeho tým ve finále přemohl možná více favorizovaný celek CD Eibar (podobný klub působí ve Španělsku), který tvořili talentovaní mladíci z Kladenska, kteří v některých případech už kopou v jiných, ligových klubech. Tak jako Tomáš Kott v Dukle, Adam Kronus v Plzni nebo nejlepší brankář turnaje Václav Smrkovský (nyní Příbram). Dále to byli doberský Jakub Kalousek, či kladenští Tadeáš Pospíšil, Vladimír Procházka a tuchlovický Jakub Kubů. „Bohužel jsme udělali nevynucené chyby,“ pokrčil rameny tahoun týmu Tomáš Kott.

Na druhé straně režíroval hru vítězů už zmíněný brankář Lukáš Čičmanec. Dříve platil na výborného hokejového gólmana, ve fotbale ale také ukazuje už roky vysokou kvalitu a ve finále dal dokonce z postu brankáře dva góly. I díky němu jeho tým vyhrál 4:3 a oplatil Eibaru prohru v základní skupině 0:3. „Po tom prvním zápase jsme se zlepšili a už to bylo dobré. Měli jsme trochu štěstí ve čtvrtfinále s Adrií, které jsme prošli dál až po penaltách,“ upozornil David Čampulka, že v play off vítězové neměli na růžích ustláno. V semifinále je zase trápili rynholecko-rakovničtí Lucky Loosers, zdolali je těsně 5:4. A ve finále se nadřeli, i když brzy vedli 3:0 a 4:1. „Ale ti kluci byli výborní, opravdu. My ale měli výborný začátek i trochu štěstí. Vedli jsme a pak to hlídali,“ komentoval rozšafně Čampulka a pochválil mužstvo za příkladný přístup. „Byl to výborný turnaj, brali jsme ho prestižně. Všichni šli v pátek v osm spát a celý turnajový den dali bez alkoholu. A odměna je na světě,“ chechtal se.

Vítězové byli v play off oslabení o borce, kteří odcestovali na zápas Doks, tedy Rendu Zlatu a Pavla Dlouhého. A také o Robina Havlíčka, lhoteckého borce, který teplé měsíce obvykle tráví v USA u Atlantiku jako plavčík. Kromě nich, Čampulky a Čičmance spoléhala Stará garda na Martina Zelenku, Jana Bejbla, Radka Neumana a vyhlášeného nejlepšího hráče turnaje Patrika Pražáka. „Nebylo jiné volby,“ smál se Roman Zeisl při předání ceny kamarádovi.

Kromě Pražáka a Smrkovského převzal individuální trofej také Lukáš Dolák. Lánský borec hájící barvy Lucky Loosers nastřílel 16 branek!

Turnaj se nakonec líbil všem a Roman Zeisl byl rád. „Tentokrát byl velký zájem, po fotbale byl hlad. Původně jsme měli dokonce dvanáct mužstev, jenže některým jejich kluby udělaly přípravné zápasy, tak to odvolaly. I tak je deset týmů hodně a snad si všichni dobře zahráli,“ dodal Roman Zeisl.

Konečné pořadí turnaje: 1. Stará garda, 2. CD Eibar, 3. Lucky Looser, 4. Bad Boys Kladno 5. – 8. Youngsters, Adrie, Nekops, Meteor, 9. – 10. Vyhaslé hvězdy, Nulová šance.