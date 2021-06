Kladenský trenér Jan Pejša opět postrádala řadu opor (zejména Hanzlíka, Pechra, Čížka a Tótha), a tak hráli hlavně mladí borci. Ty nasadila rovněž Dukla a byla po celé utkání velmi silná na míči. Vedlo však Kladno, když se po standardce prosadil střelec Šnobl. Hosté však po jediné chybě kladenské obrany vyrovnali a po obrátce se už skóre nezměnilo.

Dukla předvedla kvalitu, ale my se drželi plánu a do šancí jsme ji nepouštěli. Škoda té jedné chyby, kdy jsme je zbytečně nechali jít do protiútoku. Byl to odmakaný zápas, ale chybělo mi tam víc kvalitu směrem dopředu, kde řada nadějných akcí skončila ještě dříve než došlo k zakončení," řekl trenér Jan Pejša.

Zhodnotil také nově možné posily týmu. "U brankáře Bičištěho není moc co, protože za gól nemohl, ale jinak neměl co řešit. Co se týče Šátka, měl to proti dobře hrajícímu soupeři těžké, ale nepodal špatný výkon," mínil.

Za týden hraje Kladno ještě jednu přípravu proti Povltavské FA na hřišti Štěchovic.

SK Kladno - Dukla Praha B 1:1 (1:1). Branka SK: Šnobl.

Kladno: Bičiště (46. Cimrman) – Ježdík, Javorek, Stříška, Nosek - Šátek, Holub, Říha, T. Pospíšil T., Procházka - Šnobl. Střídali J. Růžička, Slabý, L. Pospíšil.