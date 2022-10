Staršímu dorostu se v úvodu sezóny, vyjma utkání v Sedlčanech výsledkově zatím nedařilo tak, jak by si představovali, byť herně se tým Tomáše Marka a Petra Trappa v posledních duelech zvedal. Co je důležité, oklepal se z prohry v derby se Slaným a do utkání se Spartakem Příbram vstoupil na švermovském hřišti nebojácně a hlavně efektivně. Účet načal i zavřel střelec Marek Hlavsa. Kompaktní výkon přinesl za dohledu hostouňského šéftrenéra mládeže Zdeňka Haška radost z přesvědčivé výhry 4:1.

Mladší kolegové z U17 se nenechali zahanbit a s Příbramí po soustředěném výkonu brali výhru 4:0, do hry nasadili oba své gólmany Marka Kučeru i Jirku Krause, ti mají tedy své dvě menší nuly. Hattrickem se blýskl Jiří Fanta, na domovském trávníku se trefil též Kristián „Kiko“ Maršoun. Spolupráce obou forwardů byla v neděli výborná. Tým Hostouň/Švermov postoupil na 5. Místo a na druhou „Povltavskou“ ztrácí pouhé dva body.

Starší žáci se v neděli představili na opravdu těžkém terénu v Milovicích a lehkovážně neproměnili několik šancí a tak udeřil soupeř, centr téměř z brankové čáry prosvištěl přes celé malé vápno a ujal se ho až poslední hráč na zadní tyči a uklidil jej do sítě. Utkání se postupně přitvrzovalo, domácí chtěli hubený náskok udržet. S tím se ale nechtěl smířit tradiční střelec Adam Dhouieb. Nejprve se dostal do úniku, ustál i faul a podél gólmana uklidil do sítě merunu a bylo 1:1. Tlak Hostouňských Sokolů vyústil ve faul soupeře a standardku, přímý kop se šťastným odrazem od domácího hráče skončil v síti. Střelcem Adam Dhouieb. Trenér Jaromír Boháč mj. uvedl: „Vše po sportovní stránce jsem si s hráči řekl v kabině po zápase. Bohužel to bylo dnes utrápené utkaní asi s naší vetší vůlí po výhře a se šťastným koncem. Opět jsme si vytvořili vice gólových příležitosti než soupeř. Kdybychom hráli pořádd stejně, jako úvodní minuty nebyl by žádný problém. Takhle jsme museli otáčet výsledek a závěr utkaní byl hodně nervózní. Škoda. Měli bychom mít na paměti, že se prezentujeme nejen jako mužstvo, ale reprezentujeme celý klub.“

Starší žáci ve středu ještě měli další duel ve Psárech. Převahu týmu v první půli přetavili v jedinou branku, ve druhé přidali další tři. Hattrick patřil Adamovi Dhouiebovi, jednou se z dorážky trefil Radim Horák, když se po střele Adama Dhouieba odrazil od tyče zpět do pole.

Mladší žáci se v neděli představili též v Milovicích. Dlouho drželi naděje na remízu, ale soupeř byl pohyblivější a postupně převahu vyjádřil i brankově a utkání skončilo 0:5 z našeho pohledu. Ve středu sehráli mladší žáci další utkání, též ve Psárech. Tým Rapidu ukázal kombinační hru a disponuje i hráči s pěknou střelou a schopností přejít přes hráče. V utkání byly úseky, kdy Sokoly zatlačil do defenzívy, ale branky nedal, dokonce ani penaltu. Gólman Matěj Hübner měl dobrý den. Hostouňští borci vsadili na rychlé brejky a protiútoky s důrazem. Ty jim vycházely a postupně vsítili 5 branek. Hattrick si užil Carlos Lozano, podpořili ho Jakub Měchýř a pěknou trefou z dálky i Matěj Mézsáros. Výhra to je cenná a tým měl velkou radost.

KP U19: Hostouň/Švermov – Sp. Příbram 4:2 (2:1)

Branky SHBŠ: 4. a 86. Hlavsa, 6. Macek, 82. Frühauf

KP U17: Hostouň/Švermov – Sp. Příbram 4:0 (2:0)

Branky SHBŠ: 13., 42. a 51. Fanta, 33. Maršoun

KP U15: AFK Milovice – Sokol Hostouň 1:2 (1:0)

Branky SH: 53. a 59.Dhouieb

KP U15: Rapid Psáry – Sokol Hostouň 0:4 (0:1)

Branky SH: 12., 47. a 55. Dhouieb, 51. Horák

KP U13:AFK Milovice – Sokol Hostouň 5:0 (3:0)

KP U13: Rapid Psáry – Sokol Hostouň 0:6 (0:2)

Branky SH: 11., 57. a 59. Lozano, 29. Mészáros, 53. Měchýř, 55. Vrkoč

Celky hostouňské mládeže čeká další těžký víkend, týmy U19 a U17 se utkají v derby se Lhotou. U15 a U13 se silnými mančafty z Příbrami.

Autor: Bohumil Kučera, Lukáš Horníček