Mládežnický Planeo Cup odstartoval. Poprvé s patronem Janem Kollerem

Fotbalový Pohár mládeže FAČR, který se hraje pod názvem Planeo Cup, startuje do svého už 12. ročníku. Nejvýznamnější akce mládežnického fotbalu v České republice v návaznosti na začátek školního roku volá do hry na 18 tisíc mladých fotbalistů a fotbalistek z celého Česka. V září společně naskočí do 228 předkol a kvalifikací a na jaře příštího roku se 24 nejlepších týmů v šesti kategoriích od U8 až po U13 utká ve finálových turnajích. Oficiální tváří Planeo Cupu se stal legendární kanonýr a nejlepší reprezentační střelec naší historie Jan Koller.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Planeo Cup se rozjíždí. | Foto: Josef Štěpán / Planeo Cup