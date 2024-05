Mladí rysové zahájili play-off vítězně, první výhru s Pardubicemi trefil Daníček

Pardubice šly v Městské hokejbalové aréně v Kladně brzy do vedení a domácí se dlouho nemohli přes jejich obranu prosadit. "Kluci byli zakřiknutí a nervózní, zlepšilo se to až od druhé třetiny, to už zase byli oni," hodnotil jeden z trenérů Miroslav Mach, který tým vede s Jiřím Jedelským, Moravanem, jenž piplal některé členy týmu od přípravky.

Kladenští si k obratu pomohli přesilovkami. V polovině duelu vyrovnal v převaze kapitán Doubrava a sedm minut před koncem přišlo rozhodnutí. Předcházela mu nevyužitá přesilovka hostů pět na tři, po níž ale Pardubice špatně střídaly a kladenská hvězdička Daníček, který se před pár dny vrátil z hokejového MS do 18 let, bombou překlopil duel na jejich stranu. V zápase zaznamenal bilanci 1+1, pod obě branky se bodově podepsali také zmíněný kapitán Doubrava a s Schönherr. Výborný byl gólman Jakoubek, ale vlastně celý tým.

Zdroj: Bohumil Kučera

"Byl to dobrý zápas z obou stran. My se zlepšovali a díky přesilovkám jsme to otočili, ale postup je ještě daleko. Pardubice ukázaly velkou sílu a musíme ukázat to nejlepší, co v nás je, abychom je vyřadili," dodal Miroslav Mach.