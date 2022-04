Starší dorostenci do devatenácti let jsou v tabulce české ligy na desátém místě, když mají stejně bodů jako devátý Petřín Plzeň. Právě deváté místo vede do baráže o setrvání v soutěži i na příští sezonu. Jenže daleko není ani osmé místo zaručující jasnou záchranu soutěže, teď jsou od něj kladenští dorostenci pouhé tři body.

Dobrou formu ukázali i mladší dorostenci do sedmnácti let. V České lize mladšího dorostu vyhráli v Rokycanech 4:0 a připsali si tak už třetí vítězství v řadě. „Od úvodu jsme byli jednoznačně lepším týmem a už do poločasu jsme se dokázali třikrát prosadit. Bohužel další šance jsme nedokázali proměnit. Další věc, která mě mrzí je, že nedokážeme držet nastavenou taktiku a zbytečně hrajeme složitě a individuálně,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša.

V krajském přeboru porazili starší dorostenci SK Kladno U18 fotbalisty Říčan 1:0. „V utkání s minimem šancí jsme se díky dobrému napadání dokázali alespoň jednou prosadit,“ shrnul Jan Pejša.

Mladší dorostenci U16 vyhráli v krajském přeboru s Říčany jednoznačně 7:1, když už do poločasu vedli o pět branek. „V utkání jsme byli od začátku lepším týmem. Těší nás, že jsme hráli kombinační fotbal a branky padly po pěkných akcích. Klukům musím poděkovat za odvedený výkon,“ řekl Marek Novobilský, trenér Kladna.

ČLD U19: FC Rokycany - SK Kladno 1:6 (1:3)

Sestava: Ševce – Truhlář (77. Korechnyi), Klvaň, Bokša (77. Maxant), Novák – Blažek (73. Frühauf), Kalina, Kácl (65. Duda), Tung (73. Veselý) – Chlumský – Rottner

Branky: Fedorišin 2x, Chlumský 2x, Blažek, Rottner

KPSD: SK Kladno U18 - FK Říčany 1:0 (0:0)

Sestava: Vajshajtl - Janega, Korechnyi, Chochola, Rottner (46. Hoffmann) - Fajka, Duda (63. Hanuščík) - Maxant, Frühauf, Došek (65. Rous) - Veselý

Branky: Veselý

ČLD U17: FK Rokycany - SK Kladno 0:4 (0:3)

Sestava: Vajshajtl (46. Vojtíšek) - Faltus (46.Novobilský) - Rottner, Chochola, Hoffmann - Zoubek, Hanuščík - Janega (70. Vosyka), Rous (75. Pavlíček) - Eška

Branky: Rottner, Došek, Janega, Eška

KPMD: SK Kladno U16 - FK Říčany 7:1 (5:0)

Sestava: Kralovič – Davídek, Brabec, Faltus, Vosyka – Novobilský, Kolka – Haluza, Zoubek, Pavlíček – Eška

Branky: 2x Brabec, 2x Pavlíček, Novobilský, Haluza, Eška

Starší žáci stále vedou tabulku divize

Skvěle stále šlapou straší žáci SK Kladno do patnácti let. Tentokrát vyhráli v Českých Budějovicích 9:2. „I přes velkou marodku a pozdní příjezd autobusu musím kluky pochválit za velmi dobré zvládnutí zápasu. Mužstvo prokázalo, že dokáže bojovat i pod tlakem,“ ocenil kladenský trenér Václav Feřtek. Jeho mužstvo vede tabulku Divize A o tři body před Tempem Praha, se který utkají v sobotu od 10:00 na hřišti Novo Kladno. Zápas hodně napoví, které mužstvo bude mít šanci vyhrát skupinu a bojovat v baráži o nejvyšší žákovskou soutěž.

Případnou baráž by hráli starší žáci SK Kladno do čtrnácti let. Ti vyhráli v Českých Budějovicích 4:3. „Po nevydařeném úvodu jsme museli otáčet skóre. Velmi si cením psychické odolnosti kluků a jejich touze po vítězství,“ hodnotil Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

Mladší žáci do třinácti let vyhráli v České lize na hřišti Mostu 7:1. „Oba týmy chtěly hrát fotbal a bojovaly do poslední vteřiny. Byli jsme fotbalovější a zaslouženě vyhráli,“ byl spokojený kladenský trenér Josef Procházka. Kladenští fotbalisté předvedli v utkání řadu pohledných individuálních i kombinačních akcí.

Na hřišti v Mostě uspěli i mladší žáci SK Kladno do dvanácti let, když vyhráli 5:4. V bojovném utkání se jim podařilo odskočit soupeři ve druhé třetině a ve třetí skvěle zvládli domácí snahu o vyrovnaní. „Hrál se moc pěkný fotbal se vším, co je možno v této věkové kategorii na hřišti vidět,“ hodnotil Roman Pavlíček, trenér Kladna.

ČDŽ U15: SKP České Budějovice - SK Kladno 2:9 (2:5)

Sestava: Lhota - Hrudka, Kopta, Kos, Procházka - Janát, Maxant, Mucha, Kolísek – Feřtek – Hůla

Branky: Feřtek 2x, Janát 2x, Mucha, Maxant, Kos, Procházka, Kolísek

ČDŽ U14: SKP České Budějovice – SK Kladno 3:4 (2:2)

Sestava: Nohava – Drechsler (50. Assar, 75. Soukup), Novotný, Kučera J., Šťastný – Novák ( 41. Procházka), Přerovský, Novobilský (75. Kunc), Mašl ( 41. Justra) – Polák, Burle (70. Valach)

Branky: Burle, Polák, Kučera, Novák

ČLŽ U13: FK Baník Most – Souš – SK Kladno 1:7

Sestava: Koloušek- Polcar, Hájek, Pešek, Kubík, Antonov, Bacílek, Jemelka, Hauge, David, Chvalník, Fitko, Kyjanka, Ježek, Kalík.

Branky: Kubík 2x, Hájek, Chvalník, Fitko, Pešek, Polcar

ČLŽ U12: FK Baník Most – Souš – SK Kladno 4:5

Sestava: Drsek – Pleiner, Háž, Zachariáš, Skála, Paur – Macháček, Pavelec, Linc, Volkov, Táborský, Melka – Vasilič, Janda, Svoboda, Vejvoda

Branky: 2x Vejvoda, Volkov, Macháček, Svoboda

