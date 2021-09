V šestém kole České ligy staršího dorostu přijeli na stadion Františka Kloze fotbalisté Příbrami. Ve vyrovnaném utkání rozhodly týmové chyby v defenzivě Kladenských a hosté vyhráli 3:2. „Bohužel nám v útoku chyběla vůle jít do koncovky, a hlavně důraz v zakončení. Pouze snaha nestačí, je potřeba přidat vášeň a zaujetí do hry,“ řekl kladenský trenér Radek Duda.

Skvělý úvod utkání s Příbramí měli mladší dorostenci. Brzy se dostali do dvougólového vedení, ale poté začali hrát příliš složitý fotbal. „Kluci najednou přestali hrát, co jsme si řekli. Začali hrát sobecky a stále chtěli někoho obcházet. S předvedenou hrou nemůžeme být spokojeni,“ hodnotil Jan Pejša. Přes nespokojenost jeho svěřenci vyhráli 5:2.

V Krajském přeboru staršího dorostu vyhráli Kladeňáci v derby nad SK Kročehlavy 7:2.

ČLD U19 SK Kladno - 1.FK Příbram 2:3 (0:2)

Sestava: Ševce - Kácl, Bokša, Rottner, Novák - Halaj, Truhlář (79. Klvaň), Duda (46. Vaňous), Blažek, Veselý - Chlumský

Branky: Halaj, Rottner

ČLD U17 SK Kladno – 1. FK Příbram 5:2 (2:0)

Sestava: Vajshajtl - Brabec (74. Rottner), Fajka, Kalina, Hoffmann - Zoubek (46. Chochola), Hanuščík (46. Janega) - Fiala, Pavlík, Došek (56. Pospíšil) - Eška (56. Pavlíček)

Branky: Pavlíček 2x, Eška, Došek, Fajka

KPSD U18 SK Kladno - SK Kročehlavy 7:2 (6:1)

Sestava: Kralovič (46. Vojtíšek) - Brabec (46. Rottner), Chochola, Mottl, Justra - Kalina, Fajka - Janega, Pavlík (46. Hanuščík), Došek (46. Vosyka)

Branky: Janega 3x, Došek 2x, Kalina

Po třech kolech byli starší žáci SK jediní v soutěži bez ztráty bodu. Ve čtvrtém kole jeli na hřiště Tempa Praha a v úvodu dostali domácí pod tlak. Jenže nevypracovali si vážnější akci a poté udeřili Pražané z pokutového kopu a převzali vládu na hřišti. Vyhráli 4:0. „Nepředvedli jsme nic, co v nás je a dostali pěknou facku. Doufám, že se poučíme a pomůže nám to v dalších zápasech,“ řekl kladenský trenér Jan Procházka. I přes prohru zůstávají fotbalisté SK Kladno do patnácti let v čele tabulky.

Krásný zápas dvou favoritů soutěže sehráli na hřišti Tempa Praha fotbalisté SK Kladna do čtrnácti let. Kladeňáci hráli skvěle do defenzivy se smrtícími brejky, ze kterých se zrodilo vítězství 3:2. „Po celý zápas jsme vedli a hráli dobře. V krásném zápase jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl Josef Kučera, trenér Kladna. Starší žáci SK Kladno do čtrnácti let jsou v tabulce na třetím místě, ale mají stejně bodů jako první Motorlet Praha.

ČDŽ U15 FC Tempo Praha – SK Kladno 4:0 (3:0)

Sestava: Lhota - Hrudka, Kopta, Kos, Požár (41. Kejzlar) – Pavlík (65. Janát), Maxant, Mucha (41. Jílek), Kolísek – Feřtek (72. Svoboda), Procházka (72. Hůla)

ČDŽ U14 FC Tempo Praha - SK Kladno 2:3 (0:1)

Sestava: Nohava - Drechsel, Justra, Kučera Josef, Šťastný - Procházka (53. Šivák), Novobilský, Přerovský, Polák (15. Požár) - Valach (65. Mašl), Burle

Branky: Burle 2x, Valach

Mladší žáci hráli na hřišti v Sokolově. Ti do třinácti let prohráli 5:9. „V úvodu utkání jsme soupeře zaskočili nasazením a vyhráli první třetinu 2:1,“ řekl Josef Procházka, trenér Kladna. Jenže jeho svěřencům nevyšla druhá část utkání, kterou prohráli 0:6. „Třetí část jsme vyhráli 3:2, škoda té druhé,“ dodal Procházka.

Fotbalisté SK do dvanácti let prohráli v Sokolově 2:8. „Soupeř nám dal opět lekci z efektivity v proměňování šancí,“ řekl kladenský trenér Roman Pavlíček.

ČLŽ U13 TJ Baník Sokolov – SK Kladno 9:5

Sestava: Koloušek – Polcar, Pešek, Kubík, Antonov, Hauge, Šmolík, David, Chvalník, Fitko, Kyjanka, Kalík, Jemelka

Branky: Chvalník 3x, Šmolík, Jemelka

ČLŽ U12 TJ Baník Sokolov - SK Kladno 8:2

Sestava: Vejvoda – Háž, Táborský, Černý, Haluza, Macháček, Zachariáš – Linc, Kántor, Pavelec, Pleiner, Svoboda - Skála, Melka, Drsek

Branky: Haluza, Macháček.

Petr MAŇKOŠ