Nepovedený vstup do utkání předvedli starší dorostenci SK v Českých Budějovicích, už v sedmé minutě prohrávali 0:2. „Chovali jsme se jako „hradní stráž“ bránící pouze území, nikoli protivníka,“ hodnotil kladenský trenér Radek Duda. Domácí na hřišti dominovali a vyhráli v pohodě 4:1. „Druhý poločas byl z naší strany slušný, ale domácí dovedli utkání bez větších problému do vítězného konce,“ dodal Duda.

Kvalitní utkání sehráli naopak mladší dorostenci. V Českých Budějovicích v oboustranně kvalitním utkání remizovali 3:3. Obě mužstva se snažila strhnout vítězství na svou stranu. „Nerozhodný výsledek je spravedlivý,“ řekl Jan Pejša, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Dynamo České Budějovice - SK Kladno 4:1 (3:0)

Sestava: Ševce – Vaňous (66. Justra), Bokša, Klvaň, Novák (66. Maxant) - Duda, Truhlář (46. Kalina), Rottner, Kácl, Blažek - Fedorišin

Branka: Fedorišin

KPSD: TJ Tatran Sedlčany - SK Kladno U18 1:9 (0:3)

Sestava: Švestka - Maxant, Rottner (46. Brabec), Chochola, Justra - Fajka (46. Kalina), Hanuščík (62. Faltus) - Fiala, Eška (46. Rous), Janega - Pavlíček (46. Vosyka)

Branky: Maxant 3x, Vosyka 2x, Pavlíček, Eška, Kalina, Justra

ČLD U17: SK Dynamo České Budějovice - SK Kladno 3:3 (0:1)

Sestava: Vajshajtl - Brabec, Fajka, Chochola, Hoffmann (46. Novák) - Hanuščík, Kalina - Fiala, Eška (56. Rottner), Janega (73. Vosyka) – Pavlíček

Branky: Pavlíček, Janega, Vosyka

KPMD: TJ Tatran Sedlčany - SK Kladno U16 2:9 (0:5)

Sestava: Vojtíšek - Bach, Faltus, Chochola, Havel - Randýsek, Rous, Kolka, Hanuščík, Vosyka – Eška Střídající: Pavlíček, Brabec, Rottner

Branky: Eška 3, Chochola, Rous, Pavlíček, Havel, Rottner, Vosyka

Stoprocentní žáci

Pozici lídra tabulky potvrdili na hřišti Admiry Praha starší žáci SK Kladno do patnácti let. V české divizi skupiny A vyhráli 4:0,ů když od začátku diktovali tempo hry a měli zápas ve vlastních rukách. „Kluci hráli od začátku velmi dobře. Chybělo pouze proměňování šancí, ale plus je, že se do šancí dostanou a ono to přijde a góly začnou padat,“ přeje si kladenský trenér Jan Procházka.

Starší žáci do čtrnácti let prohrávali na hřišti Admiry Praha 1:2 o poločase. Ve druhé půli však utkání otočili a vyhráli 3:2. „Kluci ukázali morální sílu,“ chválil Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

ČDŽ U15: Admira Praha - SK Kladno 0:4 (0:1)

Sestava: Hejkal - Hrudka, Kopta, Kos, Kejzlar - Feřtek, Požár, Mucha, Jílek, Kolísek (69. Pavlík)- Feřtek (69. Svoboda), Procházka (69. Hůla)

Branky: Kolísek 2x, Kos, Feřtek

ČDŽ U14: Admira Praha – SK Kladno 2:3 (2:1)

Sestava: Nohava – Drechsler, Novotný, Kučera J., Šťastný - Procházka, Polák, Přerovský, Mašl – Valach, Burle

Branky: Valach 2, Burle

Vysoké vítězství 9:0 si v Litvínově připsali mladší žáci SK do třinácti let. „Utkání jsme odehráli ve vysokém tempu,“ řekl kladenský trenér Josef Procházka. I přes vysoké vítězství viděl v zápase negativa. „Ceníme si čistého konta i vysokého skóre, ale fotbalově se nám nedařilo jako v předešlých zápasech. Do dalších utkání se musíme zlepšit,“ dodal.

V České lize mladších žáků do dvanácti let vyhrálo Kladno na hřišti Litvínova vysoko 10:3. Hosté se rozjížděli pomaleji, ale od druhé poloviny zápasu dominovali. „Především v první třetině se opakovala malá efektivita v zakončení. V průběhu utkání už předvedená hra vypadala tak, jak bychom si přáli,“ řekl Roman Pavlíček, trenér Kladna.

ČLŽ U13: FŠ Litvínov - SK Kladno 0:9

Sestava: Volkov - Hájek, Pešek, Kubík, Antonov, Jemelka, Hauge, Šmolík, David, Chvalník, Mázár, Kyjanka, Placatka, Kalík

Branky: David 3x, Pešek 2x, Chvalník, Šmolík, Kubík, Antonov

ČLŽ U12: FŠ Litvínov - SK Kladno 3:10

Sestava: Vejvoda - Háž, Černý, Paur, Táborský - Drsek, Macháček, Pavelec, Zachariáš - Melka, Skála, Svoboda, Pleiner

Branky: Macháček 3x, Pavelec 2x, Zachariáš 2x, Skála, Drsek, Pleiner

Petr MAŇKOŠ