Další důležitý bod do tabulky České ligy dorostu vybojovali starší dorostenci SK Kladno. Na domácím hřišti remizovali 2:2 s Českými Budějovicemi. Jejich mladší spoluhráči rozstříleli Jihočechy vysoko 7:1. Starší žáci prohráli v Pardubicích a mladší v Cidlině.

Vedoucí celek žákovské ligy Slavia Praha vyhrála na půdě SK Kladno (U15) vysoko 8:2. Domácí hráli dobře jen do poločasu. | Foto: David Klier

Po zápasech s pražskými „S“ čekala na fotbalisty SK Kladno další ligová rezerva. Tentokrát přijeli na kladenské hřiště fotbalisté Českých Budějovic. A byli to právě hosté, kteří vstoupili do utkání lépe a brzy vedli. Domácí ale obdržená branka probudila a začali hosty přehrávat. Podařilo se jim do poločasu vyrovnat, ale ve druhém opět inkasovali jako první, aby v závěru vyrovnali na konečných 2:2. „Po obdržené brance jsme byli lepším mužstvem, ale neproměňovali jsme šance. Když ve druhé půli hosté z ojedinělé šance skórovali, byli jsme rádi alespoň za vyrovnání,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša.

Prokletí Březové zlomil hattrickem Šnobl. Kladno září s pokorou

Mladší dorostenci SK Kladno vyprovodili fotbalisty Českých Budějovic vysokým výsledkem 7:1. Není divu, že trenér Jan Procházka byl spokojený. „Šlo o zasloužené vítězství, kluky jsme za předvedený výkon pochválili.“

Rozběhl se také krajský přebor, ve kterém působí rezervy kladenských dorostů V prvním kole se utkali v derby se Slaným. Starší vyhráli 1:0 a mladší vysoko 8:0. Výkon staršího dorostu hodnotil Jan Pejša. „Přestože byla naše výhra zasloužená, nebyl náš předvedený výkon optimální.“ Naopak s výkonem byl spokojený trenér mladšího dorostu Zbyněk Pokorný. „Utkání bylo vydařené a celých devadesát minut bylo v naší režii.“

Žáci žádný bod nepřivezli

V nejvyšší žákovské soutěži hráli fotbalisté SK Kladno v Pardubicích. Hráči do patnácti let prohráli 0:3. „Neodehráli jsme vůbec špatné utkání. Bohužel se nám ale nepodařilo skórovat a domácí byli o chlup lepší. Od takového výkonu se musíme odrazit do dalších utkání,“ přeje si kladenský trenér Josef Procházka.

Bez vstřelené branky odjeli domů z Pardubic i starší žáci SK Kladno do čtrnácti let, když prohráli 0:4. „Podali jsme slušný výkon a potvrdili zlepšenou výkonnost. Pardubice však vyhráli zcela zaslouženě a před námi tak je i dál spousta práce,“ ví Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Po patnácti letech je ve fotbalové reprezentaci Kladeňák

Mladší žáci SK Kladno nastoupili v České lize na hřišti Cidliny. Domácí zaskočili kladenské hráče hned v úvodu a než se hosté rozkoukali, prohrávali o čtyři branky. Hosté se snažili domácí přehrát kombinačním fotbalem, ale domácí svou agresivní hrou byli úspěšnější a vyhráli 12:8. „I taková specifická bojovná utkání nás v nejvyšší soutěži čekají a my si s nimi musíme poradit lépe,“ přeje si kladenský trenér Michal Zachariáš.

Mladší žáci SK Kladno do dvanácti let prohráli na hřišti Cidliny 1:6. Ve značně oslabené sestavě sehráli s domácími dvě třetiny vyrovnané utkání, ale v poslední dostali tři branky. „V utkání jsme soupeři několik branek doslova darovali a my neproměňovali šance. Pokud to nezlepšíme, tak nemůžeme vyhrávat,“ řekl Radek Hlavsa, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Kladno – SK Dynamo České Budějovice „B“ - 2:2 (1:1)

Sestava: Vajshajtl - Rous, Fajka, Liška, Hoffmann - Hanuščík, Janega - Měchura (84. Haluza), Eška, Došek - Pospíšil (46. Procházka)

Branky: Hanuščík, Liška

ČLD U17: SK Kladno – SK Dynamo České Budějovice „B“ 7:1 (2:0)

Sestava: Lhota - Kučera, Požár, Kopta (46. Abrham) – Komín (56. Sikora), Jílek, Kejzlar, Mucha, Maxant (76. Palán), Procházka (83. Hejkal), Feřtek

Branky: Procházka 3x, Jílek 2x, Mucha 2x

KPSD: SK Kladno „B“ – SK Slaný 1:0 (0:0)

Sestava: Tunka - Al-Khewani, Novobilský Matyáš, Rottner, Fedorovych - Shcheholiev, Štastný (46. Kolka) - Rekl (80. Novobilský Marek), Vlčkov, Haluza - Burle (46. Sikora)

Branka: Sikora

KMPD: SK Kladno „B“ – SK Slaný 8:0 (3:0)

Sestava: Nohava – Burle, Polák, Přerovský, Novobilský, Mezera, Šťastný, Valach, Novák, Sychevsky, Sikora

Branky: Burle 3x, Valach 2x, Polák, Novák, Peroutka

ČLŽ U15: FK Pardubice – SK Kladno 3:0 (1:0)

Sestava: Koloušek – Mariňák, Šmolík, Antonov, Polcar, Frič (71. Fuchs) - Chvalník, Protiva, David - Pešek (61. Kantor), Fitko

ČLŽ U14: FK Pardubice - SK Kladno 4:0 (1:0)

Sestava: Jícha Jakub (41. Lhota) - Paur, Vejvoda, Evan, Skála (48. Háž) - Linc, Jícha Jan, Kantor (24. Holý) - Svoboda (65. Volkov), Pleiner (65. Drsek), Macháček (48. Juppa)

ČLŽ U13: RMSK Cidlina – SK Kladno 12:8

Sestava: Doležal, Šnábl – Poloček, Kučera, Rindoš, Lukáč, Hlava, Otcovský, Dudáček, Lidický, Zemek, Antonov, Soukup, Kadlík, Blažek, Ciniburg

Branky: 3x Blažek, Soukup, Kadlík, Lidický, Ciniburg, Lukáč

ČLŽ U12: RMSK Cidlina – SK Kladno 6:1

Sestava: Verner – Spal, Koloušek, Hunal, Chadima, Macháč, Suchý, Pchalek, Dia, Ricci, Rojt

Branka: Ricci

Petr MAŇKOŠ