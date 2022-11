Naopak mladší dorostenci SK Kladno vyhráli na hřišti Viktorie Žižkov 2:1. Do utkání nastoupili velice sebevědomě a soupeře nepustili dvacet minut na vlastní polovinu. Jenže pak polevili a domácí šli do vedení. Po přestávce ale hosté utkání ovládli a skóre otočili. „Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Ještě řadu šancí jsme nevyužili,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša.

Ve velice omlazené sestavě museli nastoupit i starší dorostenci SK Kladno v krajském přeboru na hřišti Říčan. Domácí byli silnější i agresivnější v osobních soubojích a vyhráli 4:0.

Mladší dorostence posílilo v krajském přeboru šest hráčů ze starších žáků. Ti se svým výkonem vůbec neztratili a pomohli k vítězství 2:0 v Říčanech. „Opět jsme si vypracovali celou řadu brankových příležitostí, ale chybí nám pověstný klid v zakončení. Na tom budeme muset v tréninku zapracovat,“ řekl Marek Novobilský, kladenský trenér.

ČLD U19: Viktoria Žižkov - SK Kladno 4:0 (2:0)

Sestava: Vajshajtl - Justra, Chochola, Rottner, Hoffmann (46. Došek) – Kraček (78. Hanuščík), Fajka, Truhlář, Duda, Novák (65. Eška) - Veselý

KPSD: FK Říčany - SK Kladno „B“ 4:0 (3:0)

Sestava: Fajfrlík - Faltus, Brabec, Fedorovych, Abrham (34. Palán) - Požár, Randýsek - Pavlíček, Kolka (79. Hůla), Rekl - Feřtek (46. Havel)

ČLD U17: Viktoria Žižkov - SK Kladno 1:2 (1:0)

Sestava: Kralovič - Novobilský, Kopta, Kos, Kejzlar - Zoubek, Hrudka - Maxant (46. Procházka), Mucha (90. Požár), Halaj - Eška (56. Pavlíček)

Branky: Pavlíček, Kos

FK Říčany : SK Kladno „B“ 0:2 (0:2)

Sestava: Lhota - Svoboda, Faltus, Hůla, Novobilský – Feřtek, Sobotka, Justra, Novák - Havel - Tunka

Opakovaně střídali: Palán, Randýsek, Rekl, Novotný, Drechsel, Přerovský

Branky: Sobotka, Justra

Foto: Rysové přemohli Rakovník a zase se chtějí prodrat do bojů o titul

Žáci zažili nepovedený víkend

Starší žáci nastoupili na domácím hřišti proti fotbalistům Českých Budějovic. Soupeři se vyrovnali herně i bojovností, přesto prohráli 1:4. „Stále nás sráží naivní individuální chyby. Kluci zaslouží pochvalu především za výkon ve druhém poločasu,“ hodnotil kladenský trenér Jaroslav Hamouz.

S fotbalisty Českých Budějovic prohráli i starší žáci SK Kladno do čtrnácti let. Soupeř až snadno procházel domácí obranou a vyhrál 5:1. „Nepodali jsme dobrý výkon. Jen díky našemu brankáři nebyl rozdíl ve skóre vyšší. Pochvalu zaslouží trojice hráčů z mladších žáků,“ řekl Josef Procházka, trenér Kladna.

Mladší žáci se utkali v České lize se Slavii Praha. Fotbalisté SK Kladno do třinácti let nastoupili do utkání ustrašeně a bez sebevědomí. Brzy prohrávali 0:3. Až v průběhu hry se začali soupeři vyrovnávat s vstřelili několik branek. V druhé polovině zápasu se hrál fotbal nahoru dolů a konečný výsledek byl 8:5 pro Slavii. „Mrzí mě, že proti týmům jako je Sparta nebo Slavie jdou kluci dopředu s tím, že zápas nedokáží vyhrát,“ litoval kladenský trenér Pavel Drsek.

Skvěle naopak vstoupili do utkání se Slavií hráči SK Kladno do dvanácti let. Brzy šli do dvoubrankového vedení. Bohužel v polovině zápasu v nastaveném tempu polevili a iniciativu přebrali hosté, kteří nakonec vyhráli 8:2. „Bohužel jsme odpadli fyzicky. I přesto hráče chválím, takové zápasy nás posouvají dopředu,“ ví Michal Zachariáš, trenér Kladna.

ČLŽ U15: SK Kladno – SK Dynamo České Budějovice 1:4 (0:3)

Sestava: Nohava – Komín, Kučera, Šťastný, Sikora (41. Novobilský) – Jílek, Šiktanc, Šindler, Justra (41. Valášek), Polák – Burle

Branky: Šťastný

ČLŽ U14: SK Kladno – SK Dynamo České Budějovice 1:5 (1:3)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Polcar (38. Ježek), Pešek (66. Svoboda), Bacílek – Jemelka (41. Vejvoda), Antonov, Kubík (60. Pleiner), David – Chvalník, Martinov

Branky: Chvalník

ČLŽ U13: SK Kladno – SK Slavia Praha 5:8

Sestava: Lhota, Jícha: Kantor, Háž, Pleiner, Paur- Vejvoda, Macháček, Svoboda, Táborský, Zachariáš, Evan, Drsek, Lisec, Skála, Melka.

Branky: 3x Lisec, Drsek, Skála

ČLŽ U12: SK Kladno – SK Slavia Praha 2:8

Sestava: Vávra – Kučera, Brzybohatý, Kalinová, Otcovský, Svoboda – Soukup, Krakovský, Poloček, Dvořák, Antonov – Kadlík, Topolanský, Lukáč, Janda

Branky: Janda, Lukáč

Petr MAŇKOŠ

#clanek|7135362#