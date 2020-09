Ve čtvrtém kole České ligy staršího dorostu přivítali fotbalisté SK Kladno na domácím hřišti hráče Příbrami. Utkání se hrálo ve vysokém tempu, domácí měli nasazení i potřebný kladenský důraz. Bohužel chyběl gól. „Pokud v utkání neohrozíš branku soupeře, tak můžeš maximálně remizovat. V této kategorii by měly góly padat na obě strany. Musíme se stále zlepšovat,“ řekl Radek Duda, trenér Kladna.

Po čtrnáctidenní karanténě nastoupili mladší dorostenci SK Kladno proti Příbrami. Trenéři čekali, co s týmem udělá nucená přestávka. Hráči ale ukázali, že se připravili správně a v utkání nasázeli soupeři osm branek. „Aktivní hrou jsme nutili soupeře k chybám, které jsme dokázali potrestat. Musím klukům poděkovat za odvedený výkon,“ hodnotil trenér Jan Pejša.

V karanténě byl i B dorost SK Kladno, který hraje I.A třídu. Ani na hráčích U18 nezanechala pauza bez fotbalu větší následky, když porazili fotbalisty Velvar 3:1. „Výkon nebyl optimální, ale určitě se budeme zlepšovat,“ řekl Pejša.

ČLD U19: SK Kladno – FK Příbram 0:1 (0:0)

Sestava: Ševce - Vaňous (72. Kácl), Tyban, Bokša, Veselý D. - Fedorišin (75. Veiner), Blažek, Slabý, Zábranský, Krpálek – Chvojka (65. Veselý V.)

1.A třída: SK Kladno – TJ Slovan Velvary 3:1 (1:1)

Branky: Pavlík, Kloček, Hanuščík

Sestava: Vaishajtl – Grumlík, Brabec, Rottner (56. Heler), Vosyka – Hanuščík, Fiala (68. Kalina) – Kadeřábek (46. Ricci), Pavlík, Došek - Kloček

ČLD U17: SK Kladno – FK Příbram 8:0 (6:0)

Branky: 4x Chlumský, 2x Veselý, Truhlář, Fiala

Sestava: Novák - Kácl, Kalina, Hoffman (70.Grumlík) - Mysliveček - Lank (46. Kadeřábek), Duda, Veselý (27. Pavlík), Truhlář - Chlumský (55.Fiala).

Fotbalovou přestřelku předvedli starší žáci SK Kladno do patnácti let na hřišti Tempo Praha. Hosté začali dobře a brzy vedli 1:0, jenže další vyloženou šanci nedali a strhla se gólová přestřelka. Vítězně z ní vyšli domácí fotbalisté, kteří vyhráli 5:4. „Bohužel šance, které jsme měli, abychom soupeři odskočili, tak jsme nedali. V zápase bylo mnoho chyb, za které jsme byli potrestáni. Měli bychom se z nich poučit do dalších zápasů," řekl kladenský trenér Jan Procházka.

Na hřišti Tempo Praha prohráli i fotbalisté SK Kladno do čtrnácti let. Utkání skončilo 2:2, ale domácí byli úspěšnější na pokutové kopy. „Vyrovnané utkání rozhodla jedna neproměněná penalta. Klukům nemohu vytknout nedostatek bojovnosti,“ řekl Václav Feřtek, trenér Kladna.

Bohužel neúspěšní byli tentokrát i mladší žáci SK Kladno. Na hřišti Sokolova prohráli hráči do třinácti let 4:9. Dvě třetiny se hrálo vyrovnané utkání, domácí strhli vítězství na svou stranu v poslední třicetiminutovce. „Proti favoritovi celé soutěže zaslouží kluci pochvalu za dvě třetiny utkání. V poslední části jsme sice běhali, ale už jsme se soupeři nevyrovnali ve fyzických soubojích,“ hodnotil utkání Josef Kučera, trenér Kladna.

První porážku zažili v České lize mladších žáků hráči do dvanácti let. Kladenští fotbalisté prohráli na hřišti Sokolova 6:9. „V utkání jsme lehce zaostávali. Celý zápas jsme statečně stahovali skóre, ale domácí vyhráli zaslouženě,“ přiznal kladenský trenér Josef Procházka.

ČDŽ U15: FC Tempo Praha – SK Kladno 5:4 (3:3)

Branky: Hamouz 2x,Eška, Kozubek

Sestava: Vojtíšek - Faltus, Pospíšil, Chochola, Požár – Pavlíček (61. Kozubek), Hamouz, Zoubek(54. Řehoř M.), Randýsek (75. Mikula) - Eška, Haluza

ČDŽ U14: FC Tempo Praha – SK Kladno 3:2 pk. (0:2)

Branky: Kopta, Jílek

Sestava: Hejkal - Procházka, Kopta, Chvapil, Kejzlar – Hůla (45. Mucha), Halaj, Jílek, Kolísek - Feřtek (60. Janát), Pavlík (75. Trousil)

ČLŽ U13: Baník Sokolov – SK Kladno 9:4

Branky: 2x Justra, Kučera Josef, Polák

Sestava: Nohava, Kraus, Justra, Novobilský, Procházka, Polák, Valach, Kučera Josef, Kučera Jakub, Přerovský, Šťastný

ČLŽ U12: Baník Sokolov – SK Kladno 9:6

Branky: 2x Fitko, Kubík, Chvalník, Pešek, Hájek

Sestava: Koloušek - Polcar, Hájek, Pešek, Kubík, Antonov, Hauge, Ježek, Chvalník, Fitko, Mazár, Kyjanka, Placatka, Kalík. ,

