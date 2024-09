Starší dorost nejprve ve středu remizoval na hřišti Viktorie Žižkov 1:1, když dostal branku v poslední minutě. O víkendu pak prohrál doma s Petřínem Plzeň vysoko 0:4. „Na Žižkově jsme nehráli dobře první poločas, ale ve druhém jsme se zlepšili a bohužel dostali gól ze standardní situace. S Petřínem jsme soupeři darovali první tři branky a pak už se utkání pouze dohrávalo,“ litoval Jan Procházka, trenér Kladna.

Ve vyrovnaném utkání mladších dorostů na hřišti Žižkova byli úspěšnější domácí, když vyhráli 3:0. Naopak ve druhém zápase na hřišti SK Kladno proti Petřínu Plzeň se strhla doslova gólová přestřelka. Domácí už prohrávali 0:3, ale nakonec vyhráli 6:5! „Na Žižkově to nebyl optimální výkon, přesto jsme si vytvořili řadu šancí, které jsme neproměnili. Ve druhém utkání je jediné pozitivum, že to kluci za stavu 0:3 nezabalili. Jinak člověk žasne, co dokážou vytvořit za chyby,“ kroutil hlavou kladenský trenér Jan Pejša.

V nejvyšší žákovské lize narazili fotbalisté SK Kladno na hráče Teplic. V domácím prostředí ale neuspěli a tým U15 prohrál 1:4. „V utkání proti herně kvalitnímu a fyzicky vyspělému soupeři se objevily věci, na kterých se dá stavět,“ řekl Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Zasloužené vítězství si z Kladna odvezli starší žáci Teplic do čtrnácti let, když zvítězili 4:0. „Podali jsme bojovný výkon, ale směrem dopředu jsme byli bezzubí. Soupeř byl více na míči a zaslouženě vyhrál,“ viděl kladenský trenér Josef Procházka.

Mladší žáci do třinácti let prohráli na hřišti v Ústí nad Labem 5:8. Po dvou třetinách hry vedli 4:3, ale na začátku té poslední dostali rychle slepené góly a bylo rozhodnuto. „Bohužel jsme na začátku třetí části ztratili koncentraci a soupeř to potrestal. Musíme se z toho poučit a pokračovat v kvalitním tréninku,“ řekl Radek Hlavsa, trenér Kladna.

Premiérového vítězství v žákovské lize se dočkali mladší žáci SK do dvanácti let. Na půdě Ústí nad Labem vyhráli 5:4. „Průběh utkání nebyl podle našich představ, hráli jsme nervózně a šikovný soupeř nám nedal nic zadarmo. Kluci utkání odmakali, ale máme co zlepšovat,“ ví kladenský trenér Jindřich Fajka.

ČLD U19: Viktorka Žižkov - SK Kladno 1:1 (0:0)

Branka: Bouček

Sestava: Kralovič – Abrham (86. Požár), Novobilský, Benedikt, Hůla - Kejzlar, Bouček (78. Janát), Maxant (67. Mucha), Eška, Procházka - Vitner (78. Měchura)

ČLD U19 SK Kladno - SK Petřín Plzeň 0:4 (0:3)

Sestava: Kralovič – Abrham (46. Měchura), Novobilský (31. Janát), Benedikt, Hůla (70. Požár) - Kejzlar, Bouček (70. Kolka), Maxant (31. Mucha), Eška, Procházka - Vitner

ČLD U17: Viktoria Žižkov - SK Kladno 3:0 (1:0)

Sestava: Nohava - Šmolík, Kučera, Novobilský, David (70. Mestek) - Drechsel, Polcar (63. Mariňák) - Novák (46. Chlapec), Novotný (57. Protiva), Polák (57. Peroutka) - Burle

SK Kladno – SK Petřín Plzeň 6:5 (2:3)

Branky: Burle 2, Novotný, Polák, Komín, Peroutka

Sestava: Nohava : Šmolík, Kučera, Chlapec (46. Novobilský), Komín - Drechsel, Novotný (46. Hájek) - Polák, Protiva (80. Polcar), David (75. Peroutka) - Burle

ČLŽ U15: SK Kladno - FK Teplice 1:4 (1:2)

Branka: Kadlík

Sestava: Lhota - Paur (69. Sýkora), Kantor, Vejvoda, Hauge - Hruška (65. Vavřínek), Linc (69. Zachariáš), Lidický (69. Macháček)- Blažek (53. Pleiner), Kadlík, Svoboda (53. Jícha Jan)

ČLŽ U14: SK Kladno - FK Teplice 0:4 (0:1)

Sestava: Vávra - Kalinová (41. Dvořák), Antonov, Rindoš, Ciniburg (53. Brzybohatý) - Otcovský, Zemek, Soukup (67. Doležal), Poloček (41. Kučera), Dudáček - Lukáč (53. Topolanský).

ČLŽ U13: FK Ústí nad Labem – SK Kladno 8:5

Branky: Dia 2x, Hunal, Steckovič, Suchý

Sestava: Verner, Rojt –Svoboda, Hlavsa, Ricci, Macháč -Hunal, Dia ,Chadima, Skolil, Suchý, Steckovič, Hlinovský, Spal, Koloušek, Hosnedl

ČLŽ U12: FK Ústí nad Labem - SK Kladno 4:5

Branka: Hruška 3x, Kolka, Vicenec

Sestava: Štěpánek, Kieryk - Svoboda, Saska, Fajka, Vicenec, Dolejš, Volf, Kučera, Pomahač, Kolka, Hruška, Majer, Kubeš, Kravčík, Novotný