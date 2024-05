Šedesát minut měli fotbalisté SK Kladno do devatenácti let utkání v Příbrami pod kontrolou. Jenže pak nezvládli posledních třicet minut a prohráli 1:2. „Bohužel jsme úplně vypadli z tempa, a to nás stálo zápas,“ rozčiloval se kladenský trenér Jan Pejša.

Mladší dorostenci přivezli z Příbrami bod za remízu 1:1. „Odvedli jsme dobrý výkon a měli spoustu šancí. Bohužel nám ve finální fázi něco chybělo,“ litoval Jan Procházka, trenér Kladna.

Tři body za vítězství 3:1 přivezli starší dorostenci ze hřiště Dobříše v krajském přeboru. „Dá se říct, že jsme téměř celé utkání byli lepším týmem. Kluci předvedli po dlouhé době obstojný výkon,“ řekl Pejša.

Stejným výsledkem 3:1 vyhráli v Dobříši i mladší dorostenci a nadále drží první místo v tabulce.

ČLD U19: FK Příbram - SK Kladno 2:1 (0:1)

Sestava: Kralovič - Novák (86. Fedorovych), Novobilský (54. Požár), Liška, Hoffmann - Janega, Hanuščík – Měchura (70. Procházka), Došek - Eška

Branka: Rous

KPSD: MFK Dobříš - SK Kladno U18 1:3 (1:1)

Sestava: Tunka - Fedorovych, Hůla (46. Abrham), Novobilský, Novák (60. Sikora) - Kolka (88. Šťastný), Jílek (46. Janát) - Eška (60. Palán), Vlčkov, Haluza - Klein (70. Drechsel)

Branky: 2x Klein, Novák

ČLD U17: FK Příbram - SK Kladno 1:1 (1:1)

Sestava: Hejkal – Hůla (46. Abrham), Požár (79. Feřtek), Kučera, Kopta – Komín (46. Janát), Maxant, Kejzlar, Mucha, Svoboda (56. Jílek) - Procházka

Branka: Procházka

KPMD: MFK Dobříš – SK Kladno U16 1:3 (0:1)

Sestava: Nohava – Novák M. (69. Bacílek), Novobilský M., Peroutka (72. Soukup), Šťastný, Řekl, Přerovský (46. Sychevskyi), Drechsel, Sikora, Polák, Fuchs (46. Feřtek)

Branky: Polák, Bacílek, Feřtek

Šest žákovských bodů z Plzně

Pokud nedají gól nemůžou vyhrát. Střílení branek trápí v posledních zápasech starší žáky SK Kladno do patnácti let. S Teplicemi už to byl třetí zápas v řadě bez branky a prohra 0:2. „Přitom utkání bylo vyrovnané, ale zvlhnul nám střelecký prach,“ litoval kladenský trenér Josef Procházka. Jeho mužstvo čekají poslední dva zápasy, a to na Meteoru Praha a doma s Mladou Boleslaví. Obě mužstva jsou před Kladnem o dva body. Naděje na přímou záchranu nejvyšší žákovské soutěže tak stále žije. „Čekají nás zápasy pravdy,“ ví Procházka.

Značně oslabená sestava starších žáků SK Kladno do čtrnácti let byla pro hráče Teplic lehkým soustem. Hosté vyhráli vysoko 10:1. „Nastoupili jsme bez devíti hráčů, a ještě dohrávali o deseti. Výsledek je tak logickým vyústěním,“ zlobil se Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Proti hráčům Viktorie Plzeň nastoupili mladší žáci SK Kladno v nejvyšší soutěži. Na domácím hřišti si ale se Západočechy poradili a vyhráli 8:5. „Od první minuty jsme byli aktivní a diktovali tempo hry. Utkání jsme gólově zlomili v závěru a zaslouženě vyhráli,“ radoval se kladenský trenér Michal Zachariáš.

Skvělé utkání s Viktorií Plzeň odehráli i mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. Domácí měli dobrý pohyb a dařila se jim i kombinace. Pokud by byli přesnější v zakončení, mohli vyhrát větším rozdílem než 6:2. „Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání v lize. Někteří hráči navíc předvedli zajímavé individuální výkony,“ chválil Radek Hlavsa, trenér Kladna.

ČLŽ U15: SK Kladno – FK Teplice 0:2 (0:0)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Antonov, Mestek, Polcar - Mariňák, Chvalník, Protiva, Fitko, Pešek - Hájek (22. Bacílek)

ČLŽ U14: SK Kladno - FK Teplice 1:10 (1:5)

Sestava: Lhota (41. Jícha Jakub) - Pleiner, Blažek, Vejvoda (25. Lidický), Evan (60. Táborský) - Svoboda (50. Antonov), Jícha Jan, Linc, Juppa, Macháček – Drsek

Branky: Lidický

ČLŽ U13: SK Kladno – FC Viktoria Plzeň 8:5

Sestava: Šnábl, Doležal – Otcovský, Kučera, Lukáč, Zemek, Kalinová, Antonov, Topolanský, Soukup, Dudáček, Ciniburg, Dvořák,

Branky: 3x Zemek, 2x Otcovský, Poloček, Dvořák, Lukáč

ČLŽ U12: SK Kladno – FC Viktoria Plzeň 6:2

Sestava: Rojt, Verner – Hosnedl Hlinovský, Hlavsa, Spal, Hunal, Dia , Skolil, Steckovič, Hlava, Macháč, Pchalek

Branky: 3x Hlava, Hlavsa, Hlinovský, Steckovič

Petr MAŇKOŠ