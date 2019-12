Mladším žákům SK Kladna se v České lize daří velmi dobře. V polovině soutěže jsou týmy U13 a U12 shodně na šestém místě tabulky. Postavení je to potěšující, i když v těchto kategoriích až druhořadé. U mladších žáků jde především o fotbalový rozvoj…

SK Kladno 2019/20. Žáci U13 | Foto: SK Kladno

Mužstvo SK Kladna do třinácti let převzal v létě nový trenér – Václav Feřtek. Poté, co se s týmem sžil, začal pracovat na silných stránkách týmu a postupně zapracovávat na herních nedostatcích. „Kluky musím pochválit. Velmi dobře pracovali jak v trénincích, tak v zápasech. Škoda pár prohraných zápasů uprostřed soutěže,“ hodnotí trenér.