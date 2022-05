Devět zápasů v řadě na jaře neprohráli. Přemožitele našli starší dorostenci Kladna až v sobotu, když na domácím hřišti podlehli fotbalistům Sokolova 3:4. Domácí vstoupili do zápasu skvěle, ale ze čtyř tutových šancí proměnili jen jedinou. Pak převzali aktivitu hosté, kteří utkání otočili a po dvou domácích vyrovnáních rozhodli tři minuty před koncem. „Bohužel na naše hráče padla krize, přesto se nám povedlo dvakrát vyrovnat. Na poslední vyrovnání už nezbyl čas. Tentokrát nám nefungovala defenziva, jako v předešlých zápasech,“ hledal příčiny porážky Radek Duda, trenér Kladna.

Tabulku najdete níže.

V České lize mladšího dorostu vedli fotbalisté SK Kladno do sedmnácti let nad Sokolovem 1:0 po prvním poločase. Jenže hostům se ve druhé půli podařilo skóre otočit. „Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém nám došly síly a soupeř toho využil ve svůj prospěch,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša.

V prvním kole finálové skupiny krajského přeboru neuspěli starší dorostenci SK Kladno na hřišti Nymburku. Svému soupeři podlehli 0:2. „Bohužel jsme doplatili na neproměňování šancí. Domácí využili naše hloupé chyby, a tedy po zásluze zvítězili,“ řekl Jan Pejša.

Jediný bod za bezbrankovou remízu vybojovali pro kladenské dorosty hráči mladšího dorostu v Nymburku. Ve vyrovnaném utkání vládli brankáři nad střelci. „My i domácí jsme měli několik vyložených šancí, ale chyběl klid v zakončení. Vzhledem k průběhu zápasu musíme být s remízou spokojeni,“ hodnotil Marek Novobilský, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Kladno – FK Baník Sokolov 3:4 (1:1)

Sestava: Ševce – Truhlář, Klvaň (80. Frühauf), Bokša, Novák - Blažek, Kalina, Kácl (62. Duda), Veselý (72. Tung) - Chlumský, Rottner

Branky: 2x Chlumský, Kalina

KPSD: SK Polaban Nymburk - SK Kladno „B“ 2:0 (1:0)

Sestava: Vajshajtl - Justra, Korechnyi, Chochola (65. Zoubek), Hoffmann - Fajka, Hanuščík (80. Novobilský) - Maxant, Rous (65. Vosyka), Janega - Eška

ČLD U17: SK Kladno – FK Baník Sokolov 1:2 (1:0)

Sestava: Vajshajtl - Faltus, Rottner, Fajka (46. Novobilský), Hoffmann - Zoubek, Hanuščík -Janega, Rous (64. Pospíšil) Vosyka - Eška

Branka: Vosyka

KPSD: SK Polaban Nymburk - SK Kladno „B" 0:0

Sestava: Tunka (41. Kralovič) – Protiva, Novobilský, Faltus, Vosyka – Zoubek, Kolka, Randýsek – Haluza, Randýsek, Pavlíček- Pospíšil

Žáci byli stoprocentní

Skvělý víkend mají za sebou žáci SK Kladno. Všechna čtyři mužstva vyhrála.

Starší žáky do patnácti let nezastavila ani Admira Praha. První tým tabulky Divize A si poradil se svým soupeřem 7:0 a stále má v čele tabulky pětibodový náskok na druhé Tempo Praha. „Šlo o velice dobře zvládnutý zápas, kde kluci přesně věděli, jak na soupeře. Musím je pochválit za dodržení herního plánu,“ byl spokojený Václav Feřtek, trenér Kladna.

Skvělé utkání s Admirou Praha sehráli i starší žáci do čtrnácti let. Na domácím hřišti vyhráli 3:2. „V naší situaci je to velice důležité vítězství. Kluci si dokázali, že mají velkou morální sílu,“ řekl kladenský trenér Jaroslav Hamouz

Osmé vítězství v řadě v České lize mladších žáků si připsal výběr do třinácti let. Tentokrát vyhráli na hřišti Chomutova 9:3. Utkání rozhodla první třetina, kterou hosté vyhráli 6:0. „Soupeř byl velice nepříjemný a hrál velmi dobře. My odehráli povedené utkání,“ hodnotil Josef Procházka, trenér Kladna.

Vysoké vítězství 10:3 zaznamenali v Chomutově i mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. Všechny branky padali v první a třetí třetině. Domácí sice v utkání vedli, ale hosté dokázali skóre rychle otočit a dovézt do vítězného konce. „Kluci odehráli dobré utkání a zaslouženě si odvážíme tři body. Skóre mohlo být ještě větší, ale řadu šancí jsme neproměnili, máme stále na čem pracovat,“ ví kladenský trenér Michal Zachariáš.

ČDŽ U15: SK Kladno - FK Admira Praha 7:0 (3:0)

Sestava: Hejkal - Hrudka, Kopta, Požár, Halaj – Janát (47. Hůla), Kejzlar (61. Svoboda), Jílek, Kolísek – Mucha – Feřtek (53. Procházka)

Branky: 2x Mucha, 2x Kolísek, Požár, Jílek, Procházka

ČDŽ U14: SK Kladno - Admira Praha 3:2 (0:2)

Sestava: Nohava – Drechser ( 65. Soukup), Novotný , Kučera J., Šťastný – Kunc (41. Procházka), Justra, Přerovský, Novobilský – Valach, Novák (60. Mašl)

Branky: Justra, Šťastný, Valach.

ČLŽ U13: Junior Chomutov - SK Kladno 3:9

Sestava: Koloušek - Polcar, Hájek, Pešek, Kubík, Bacílek, Šmolík, David, Chvalník, Fitko, Kyjanka, Kalík.

Branky: 3x Šmolík, Chvalník, Hájek, Kyjanka, Kubík, Fitko, Polcar

ČLŽ U12: Junior Chomutov - SKK 3:10

Sestava: Drsek – Zachariáš, Černý, Háž, Pleiner, Skála, - Vejvoda, Melka, Paur, Volkov, Vasilič - Svoboda, Kantor, Linc

Branky: Kantor 3x, Vejvoda 2x, Linc, Svoboda, Zachariáš, Volkov, Skála

Kladenský poločas snů, Zavidov zabral doma pozdě