Na umělé trávě Vyšehradu prohráli fotbalisté SK Kladna do devatenácti let 0:4. V prvním poločase inkasovali dvě branky ze standardních situací. Ve druhém otevřeli hru, neproměnili řadu šancí, a naopak ještě dvě branky obdrželi. „Věřím, že se náš kladenský tým semkne a bude hrát a bojovat daleko lépe na samé hranici svých možností,“ doufá Radek Duda, trenér Kladna.

Do prvního utkání v České lize mladšího dorostu vstoupili fotbalisté SK do sedmnácti let rovněž na umělé trávě Vyšehradu Praha. Po remíze 1:1 zvítězili na pokutové kopy. Úvod utkání byl z kladenské strany poněkud nervózní, ale přesto šli hosté do vedení. Domácí dokázali po poločase vyrovnat díky kladenské nedůslednosti. „Postupem času jsme domácí začali přehrávat a vytvářet si brankové příležitosti, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Bod navíc jsme po zásluze získali v penaltové loterii. Musím kluky pochválit, že až do poslední minuty bojovali o vítězství,“ hodnotil utkání Jan Pejša, trenér Kladna.

ČLD U19 – FC Slavoj Vyšehrad - SK Kladno 0:4 (0:2)

Sestava: Ševce - Veselý, Tyban, Kolářský, Veiner – Blažek (80. Charvát), Pospíšil, Zábranský, Krpálek – Slabý (46. Rottner) - Tung (46. Chvojka)

ČLD U17 – FC Slavoj Vyšehrad - SK Kladno 2:1 pk. (1:1)

Branka: Duda

Sestava: Švestka - Novák (72. Grumlík), Fajka, Bokša, Justra - Kalina (64. Fiala), Kácl - Truhlář (46. Hoffman), Duda, Veselý (79. Mysliveček) – Chlumský

Starší žáci přivítali na domácím hřišti fotbalisty Bráníku. První soutěžní zápas nevyšel hráčům SK Kladna do patnácti let podle jejich představ. Nervózní hra v prvním poločase moc šancí nenabídla. Do druhé půle vstoupili lépe hosté a dostali se do dvoubrankového vedení. Jenže domácí fotbalisty to nakoplo a šli jednoznačně za vyrovnáním, které se jim do závěrečného hvizdu povedlo. V penaltovém rozstřelu byli pak domácí úspěšnější. „Soupeře jsme pustili do vedení, ale kluci ukázali, že mají sílu na to zápas zlomit a povedlo se jim to. Škoda jen, že to nedotáhli až do konce,“ řekl trenér Jan Procházka.

Vítězně vstoupili do soutěže starší žáci do čtrnácti let. Na domácím hřišti zvítězili nad fotbalisty Bráníku 2:1. Soupeř byl dobře organizovaný, ale ani domácí fotbalisté nepouštěli soupeře do vyložených šancí. „Klukům chci poděkovat za dobrý výkon, ale příště musíme zapracovat na zlepšení útočné fázi hry,“ řekl kladenský trenér Václav Feřtek.

ČDŽ U15 - SK Kladno – ABC Braník 2:3 pk. (0:0)

Branky: Hamouz, Eška

Sestava: Vojtíšek - Faltus, Pospíšil, Chochola, Požár – Egrmaier (53.Haluza), Hamouz, Eška, Kozubek (41.Randýsek) – Kudak (56.Kolka), Pavlíček

ČDŽ U14 - SK Kladno – ABC Braník 2:1 (1:0)

Branky: Kolísek, Halaj

Sestava: Hejkal – Procházka, Chvapil, Kopta, Kejzlar – Hůla (41. Janát), Halaj, Mucha, Kolísek – Pavlík, Feřtek (65. Svoboda)

Výborně vstoupili do nové sezony mladší žáci SK Kladno. Fotbalisté do třinácti let porazili na domácím hřišti hráče Vyšehradu vysoko 9:4. Skóre bylo až do stavu 5:4 dlouho vyrovnané, ale pak domácí soupeři gólově odskočili a vítězství si pohlídali.

Do svého prvního utkání v České lize mladších žáků vstoupili fotbalisté SK Kladna do dvanácti let na domácím hřišti proti Vyšehradu. Premiéra to byla vydařená. Domácí zvítězili vysoko 9:0. „V utkání jsme měli dobré nasazení, kluci ukázali mnoho pohledných akcí a výhra je jen třešničkou na dortu,“ hodnotil Josef Procházka, trenér Kladna.

ČLŽ U13 – SK Kladno – FC Slavoj Vyšehrad 9:4

Branky: 3x Jos. Kučera, 2x Justra, Přerovský, Drechsel, Burle, Valach

Sestava: Nohava - Kraus, Novobilský, Procházka, Jos. Kučera, Justra, Polák, Valach, Drechsel, Burle, Mašl, Přerovský, Šťastný

ČLŽ U12 - SK Kladno – FC Slavoj Vyšehrad 9:0

Branky: Kubík 5x, Fitko, Kyjanka, Hájek, Ježek

Sestava: Koloušek - Polcar, Hájek, Pešek, Kubík, Antonov, Hauge, David, Chvalník, Fitko, Mázár, Kyjanka, Ježek, Kalík.

Petra MAŇKOŠ