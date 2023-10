Mladší žáci SK Kladno zazářili proti Spartě, porazili ji 12:5!

Tak to byla fotbalová paráda! Mladší žáci SK Kladno do třinácti let si vyšlápli na nejslavnější český fotbalový klub a porazili 12:5 Spartu Praha! V nabitém programu mládeže SK Kladno vyhrál starší dorost nad Viktorií Žižkov 1:0, ale prohrál s Táborskem 1:2. Starší žáci měli na programu také dvě utkání, nejprve remizovali s Libercem 2:2, ale poté prohráli u Cidliny 1:2.

SK Kladno 2023-24 - U19 | Foto: SK Kladno