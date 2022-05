Mladší žáci SK vyhráli v Teplicích, starší dorost stále bez porážky

Redakce

Fotbalový starší dorost SK Kladno vybojoval v Benešově další důležitý bod. Mladší dorostenci na hřišti stejného soupeře vyhráli 5:0. V krajském přeboru se dorostencům také dařilo, když porazili Králův Dvůr 3:2 a 5:2. Starší žáci do patnácti let stále plují na vítězné vlně, tentokrát vyhráli na hřišti Aritmy Praha 9:1. Mladší žáci do třinácti let slavili v Teplicích výsledek 4:2.

SK Kladno - SK Dynamo Budějovice akademie B 3:0, ČLD U19, 15. 4. 2022 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera