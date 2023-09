Nové losování třetího kola Mol Cupu obstarali v pátek v poledne první místopředseda FAČR Jiří Šidliák a manažer korporátní komunikace společnosti Mol Martin Pavlíček. Koho vylosovali nejen středočeským týmům? Největší radost mají v Kolíně, kam přijedou slavní Bohemians 1905.

Fotbalové sláva Slovanu Velvary, na třetí kolo MOL k němu dorazil slavný Baník Ostrava. Pěkný zápas skončil výhrou favorita 2:0. Letos se Baník vypraví do Záp | Foto: Foto: Jan Sláma

Kolín chytil lukrativního soka už v původním losování, to byl Baník Ostrava. Poté, co byla odhalena závažná chyba FAČR v nasazení týmů, se v Kolíně báli, jak dopadnou, ale nepohoršili si. Bohemka má také spoustu fanoušků a velké jméno.

Moc spokojeni nebyli s původním losem v Kladně a Zápech. A dopadli lépe, zejména Zápy. Místo Olomouce, se kterou hrály už před rokem, přijede zmíněný Baník Ostrava se spoustou fanoušků.

„Baník je pro nás samozřejmě atraktivní, určitě bude dost lidí. Kvůli tomu to i děláme,“ pochvaluje si jméno nového soupeře manažer SK Zápy Michal Mašek, jehož tým měl vysněná pražská „S“. Baník řadí hned za nimi. Jednak kvůli fanouškům a tradici, ale také kvůli tomu, že to bude další z už řady prvoligových klubů, který se v Teletník aréně představí vůbec poprvé.

Svátek i starost pro Zápy. Do třetiligové vesnice se přivalí ostravský Baník

Kladno se místo Zlína bude těšit na Liberec. Asi zajímavější soupeř, který si jako poslední zahrál v květnu 2010 na kladenském stadionu Fr. Kloze zápas nejvyšší soutěže. Tehdy vyhrál ve smuteční náladě 2:1, když jeho oba góly zařídil později slavný Bořek Dočkal. Mimochodem v kladenském kádru je ještě jeden hráč, který zápas odehrál, to je Antonín Holub.

"Liberec je zajímavější soupeř než Zlín, ale zase tady nic nepodcení, přijedou v plné sile. U Zlína byla větší šance přes ně přejít, jelikož se budou soustředit na ligu, v neděli měli hrát na Baníku, pak s námi a o víkend klíčový zápas o záchranu s Budějovicemi, takže věřím, že by se na pohár tolik nesoustředili," myslí si záložník Kladna David Čížek.

Trenér Kladna František Douděra nechtěl spekulovat, podle něj by Kladno jako divizní tým mělo mít pokoru a brát jakéhokoliv ligového soupeře. "Nicméně Liberec je možná přece jen divácky atraktivnější a mohlo by přijít víc lidí. Na druhou stranu to není Sparta, Slavie nebo Bohemka, to bychom pak mohli vyprodat stadion," říká muž, jehož jedním z kladenských cílů je právě vyprodat stadion.

Douděru, jehož synové si zahrají za Slavii a Duklu třetí kolo také, spíš zarazilo, že při losování doůšlo k takové chybě. "Kdyby tam bylo víc mužstev než 32, a muselo by se koukat na tom, kdo s kým nemůže hrát, tak bych to ještě pobral, takhle to ale fakt nechápu vůbec," kroutil nevěřícně hlavou.

GLOSA: S pravdou za fotbalovým fanouškem nechoďte. Co je chyba a co už podvod?

Mladá Boleslav se měla utkat s vítězem středočeského derby Velvary – Vlašim (hraje se až 20. září), místo toho ji ale čeká Prostějov. Aspoň, že hraje doma.

Vítěz zmíněného utkání Velvary – Vlašim se utká také doma s Pardubicemi. Pro Velvary by to nebylo nic nového, loni stejného soka brankou Tomáše Kotta vyřadily.

Kam pojedou nejzajímavější kluby? Pražská Sparta zamíří do Líšně (původně to měla na Žižkov podstatně blíž), druhý slavný pražský klub čeká derby Slavií v Kroměříži. Plzeň jede do Mariánských Lázní, které tak nemusí moc litovat toho, že přišly o Slavii.

Perličkou je, že jediná dvojice zůstala stejná, a to Vyškov - Teplice. Jenže původně se mělo hrát v severočeském městě, takže jejich tým čeká dlouhá cesta na Moravu…

Los třetího kola (27. září):

Domažlice – Jablonec

Kladno – Liberec

Kolín – Bohemians 1905

Mariánské Lázně – Plzeň

Zápy – Baník Ostrava

Uničov – Zlín

Jihlava – Hradec Králové

Mladá Boleslav – Prostějov

Velvary/Vlašim – Pardubice

Slovácko – Dukla Praha

Žižkov – Olomouc

Kroměříž – Slavia

Vyškov – Teplice

Líšeň – Sparta

Opava – Zbrojovka Brno

České Budějovice – Chrudim