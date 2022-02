„Posouváme se, ale není to takový posun, který bychom si představovali,“ nekličkoval trenér Hostouně, jehož tým měl hlavně v obraně víc starostí než by čekal. „Některé nové věci, které do hry chceme dostat, nám ještě nefungují podle představ. A také musím pochválit soupeře, který má kvalitní hráče a nebál se hrát,“ nezapomněl Rodinger na domácí, které s někdejším slavným ligistou Petrem Johanou vede i Rodingerův předchůdce na lavičce Hostouně Zdeněk Hašek.