Už po pěti minutách dlouhý centr dolétl na hlavu Sehediho a ten se asi hodně divil, jak moc klidu na přesnou hlavičku měl - 0:1. Sehedi si vůbec na hřišti dělal, co chtěl, ale přidali se i další úžasní hráči pražského celku jako Gilian či Rossman. Modří však měli jedinou, o to trpčí slabinu, hráči by netrefili ani metrákového jelena z metru. A pochvalme také brankáře Pettíka, on jediný v kladenském dresu první půli zvládal. Možná ještě navrátilec Kafka, jenž se pořád nabízel, zkoušel to a v závěru poločasu vypustil solidní raketku těsně nad. „Možná jsme byli trochu unavení po soustředění, možná měli moc respektu, každopádně to bylo velmi špatné. Dělali jsme si velké hřiště, u všeho jsme byli druzí, ztráceli lehké míče,“ žehral trenér Jan Procházka na výkon týmu