Zatímco do poločasu to vypadalo v Srbech pro favorita dobře a domácí snižovali na 1:4 až gólem do šatny, po obrátce se tuchlovická parta zmátořila. Přece jen měla také svou kvalitu, když nastoupila dlouholetá opora áčka Kedroň či další výborní hráči jako Pilař, Brnovják, Procházka nebo Vaigl. Hostům chybělo více hráčů, David Müller ještě nějakou kvalitu postrádal kvůli zraněním a dovoleným.

„Ale by to dobrý zápas. Do poločasu jsme hráli velmi dobře, potom už to bylo slabší. Přece jen jsem měl jedenáct hráčů a na lavičce spíš kluky, co přišli pomoci z béčka,“ říkal ještě nedávno obránce, který se v létě poprvé v životě stal trenérem.

Zatím si novou roli užívá. „Pocit mám dobrý, docházka kluků a jejich nasazení je výborné. Věřím, že to takhle půjde i dál,“ uculuje se borec, který roky hrál nižší soutěže v Rakousku.

Poslední roky strávil už v Čechách a po libušínské štaci si vybral Slavoj, který se touží vrátit do vyšších fotbalových pater, kde už v minulosti hrával.

Se stálicemi Zieberem, Roučkem či silnými letními posilami Abrhamem, Kaválkem nebo Hrubým tak bude nováček okresního přeboru hned mezi favority soutěže. „Bylo by alibi říkat něco jiného, chceme hrát nahoře. V týmu je opravdu řada výborných hráčů, kteří okres převyšují,“ je přesvědčen David Müller.

Jenže hned na úvod kariéry ho čeká tvrdý trenérský oříšek. Slavoj při nákupech mířil hlavně na ofenzivní typy, které právě Müller bude muset vyskládat na šachovnici tak, aby nedostával kladenský tým příliš často mat. Kouče čekají leckdy tvrdá rozhodnutí a možná i promluvy s hráči, aby své nové role přijali. „S tím souhlasím, útočníků máme vážně hodně a někdo prostě bude muset občas vzít zavděk jiným postem. Možná se to nebude někomu líbit, ale rozhodnout to musím já a jsem na to připraven. Věřím, že také kluci moje rozhodnutí pochopí,“ hlásí syn někdejšího skvělého hráče Poldi Kladno či Slavoje Koleč Jiřího Müllera.

Toho čeká ještě jedna netradiční trenérská záležitost: bude na hřišti šéfovat šéfovi, neboli předsedovi a mecenáši Slavoje Petru Kovářovi. Přesto hrdinně říká, že nahlásit Kovářovi: „Dneska začneš na lávce!“ se rozhodně nebojí. „Zatím je na dovolené, tak se to stát nemohlo, ale v tomhle máme v klubu jasno. Petr ví, že také on si musí místo v sestavě zasloužit, a když ho mít nebude, tak to vezme a bude s tím v pohodě, je to fajn kluk,“ dodává uklidňuje David Müller.

Jeho mužstvo nyní čekají ještě silnější protivníci než byly Tuchlovice B – rezerva Hostouně, Nové Strašecí a Braškov. „Chtěl jsem to tak, se silnými rosteš,“ uzavřel kouč Slavoje.

