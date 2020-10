František Červenka hrál aktivně v Hrdlívě, pak trénoval mládež v Baníku Švermov, kde také funkcionařil. Jako sekretář pracoval v kladenských klubech Slavoj, Kročehlavy a Slovan, jehož byl také předsedou. K tomu dvacet let běhal po hřištích s píšťalkou a stejnou dobu byl předsedou komise mládeže.

František Červenka hrál aktivně v Hrdlívě, pak trénoval mládež v Baníku Švermov, kde také funkcionařil. Jako sekretář pracoval v kladenských klubech Slavoj, Kročehlavy a Slovan, jehož byl také předsedou. K tomu dvacet let běhal po hřištích s píšťalkou a stejnou dobu byl předsedou komise mládeže.Aby toho nebylo málo, je také delegátem OFS. Aktuálně je ve svých šestasedmdesáti letech místopředsedou sportovně-technické komise a také členem výkonného výboru OFS.

V jaké funkci vám bylo nejlépe?

Byl to v době, kdy jsem pět šest let trénoval dorost ve Švermově. Za prvé jsem byl mladý a za druhé jsem měl vždy dobrou partu kluků. Tehdy se s nimi pracovalo lépe než s dnešními mladými hráči.



A co se týče funkcionářského působení v rámci okresního svazu?

Jedenadvacet let jsem byl předsedou komise mládeže a tím je řečeno vše. Moji láskou a chloubou byl a je Lidický pohár žáků pořádaný svazem. Letos se hrál už po devětapadesáté a troufám si tvrdit, že nebýt mě, tak se neuskutečnil. Ještě dva týdny před začátkem to vypadalo, že kvůli koronavirovým opatřením nebude. Po uvolnění jsme ho naštěstí stihli zorganizovat, takže tradice zřejmě nejstaršího mládežnického turnaje u nás zůstala neporušená.



Jak vidíte současnou úroveň okresních soutěží Kladenska ve srovnání s minulými lety?

Myslím, že zákonitě šla trošku dolů, protože je menší přísun mladých hráčů. Dříve byl pětatřicátník v sestavě veterán na odpis, dnes se to v okresních soutěžích hemží padesátníky, kteří jsou často oporami. Velký vliv na úroveň má fakt, že do okresního přeboru jen málokdy sestoupí z kraje tým z Kladenska, a když už, tak se vrátí torzo toho, který postoupilo. Příkladem je letošní Družec, který není přínosem. Stačí se podívat na tabulku A skupiny I. B třídy, která je víceméně okresním přeborem Kladenska.



Nemáte při nedostatku rozhodčích chuť oprášit píšťalku a pomoci?

Dříve bylo běžné, že utkání řídili sedmdesátníci. Šel jsem pískat z hecu a zůstal u toho dvacet let. Skončil jsem v šedesáti a nemíním se vracet. Bylo mi líto starších rozhodčích, když na ně lidi pokřikovali ať toho nechají, když jsou tak staří. Mrzelo mě, že je neuměli ocenit. Přitom se za pár korun tak snažili. Toho jsem se nechtěl dožít a také nedožil.



Kde lze vysledovat začátky vaší dlouhé funkcionářské dráhy?

Já fotbal moc neuměl hrát, proto jsem byl většinou náhradník. Od žákovského věku jsem však tíhl k funkcionařině. Říkal mi trenér, který mě vedl v dorostu, že to na mě bylo vidět. Ve třinácti letech jsem sám od sebe založil bez pomoci dospělých v Třebichovicích béčko žáků, které odehrálo jediný zápas s Libušínem B. Od kapitána žáků jsem pak dostal pár facek, protože si myslel, že je to vyjednaný zápas pro áčko. Tím jsme skončili.



V poslední době bouří fotbalovou hladinu VAR. Jaký názor máte na tuhle novinku?

Od začátku nejsem jeho příznivcem, protože pořád rozhodují lidé. Dnes je víc mrzutostí s VARem než když nebyl. Nelíbí se mi to. Připustil bych jen jestřábí oko, které by rozhodovalo, zda míč překročil brankovou čáru nebo ne. To je maximum.



Čeho byste se chtěl po fotbalové stránce ještě dočkat?

Vždy jsem chtěl vidět na vlastní oči zápas Anglie, a to mi okresní svaz loni umožnil. Co bych ještě chtěl? Třeba aby se vrátila sláva Švermova, kde to teď je na dobré cestě. To samé si přeji co se týče Slavoje Kladno, který má momentálně dobře našlápnuto k postupu do okresního přeboru.



Pro lidi vašeho ražení je důležité rodinné zázemí, což předpokládám máte, že?

Souhlasím. Moje žena Věra mě maximálně toleruje, za což ji patří velký obdiv a dík. Také ona si užila krásná léta na Slovanu Kladno, kde jsme měli nádhernou partu.



Připomínám, že jste jedním z mála hráčů, který je věrný Tip lize čtenářů Kladenského deníku od jejího úplného začátku.

Pro mě je tato soutěže pomalu droga. Dřív jsem to hrál s moji rodinou a teď máme partu kamarádů, s kterou si pořád voláme a probíráme zápasy. Bez Tip ligy si to neumím představit. Prožil jsem s ní už hodně krásných chvilek a velmi dobře si pamatuji, že před více než dvaceti lety vyhrál úplně první kolo bývalý kladenský rozhodčí Láďa Jílek. Tip liga dokonce udělala z moji manželky odborníka na fotbal (smích).