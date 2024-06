Nováček žákovské I. A třídy Slavoj Kladno prožil parádní jaro. Ani jednou neprohrál a ukázal, jak rychle se umí zlepšovat, vždyť na podzim vstupoval do soutěže jako nováček.

Tým Slavoje představí jeho trenér Marek Tůma, dlouholetý skvělý hráč nejen klubu od nádraží, ale i řady dalších. S mladými kluky dělá obrovské pokroky. Když u nich před pěti roky začínal, vše si muselo nejdřív sednout, ale daří se to dodnes.

„Podzim byl ještě trochu seznamovací, byli jsme nováčkové a já měl ze soutěže trochu obavy. Moc nám to ani nešlo, ale zimní příprava byla skvělá, kluci začali víc makat a do jara naskočil úplně jiný tým,“ těší Marka Tůmu, jehož parta kluků se najednou vyrovnala všem sokům včetně těch úplně nejlepších, tedy Komárova (0:0) a Králova Dvora (výhra 2:0). „Všechny zápasy byly těžké, ale s těmi TOP týmy to bylo nejlepší. Byli jsme v obou lepší!" radoval se.

A přiznal, že nejtěžší pro něj byla jeho srdcovka – Kročehlavy, dříve Kablovka, kde vyrůstal. "Zvládli jsme i to (0:0) a já jsem na kluky neskutečně pyšný, jak se po podzimu zvedli a makali,“ dodal nadšený Marek Tůma, jehož tým nakonec vystoupal na šesté místo tabulky a z okresu Kladno byl lepší jen spojený celek Lhoty a Doks.

A ještě jména skvělých kluků, kteří ukázali, jak se dá v žákovském věku rychle zlepšovat: Kryštof Nerad, Richard Hudák, Fanda Hrubý, Martin Dobrý, Kristián Mitra, Tomáš Oplt, Lukáš Musil, Lukáš Krejcar, Alex Jano, Michajlo Lytsypukh, Jan Dlouhý, Filip Janda, Luděk Vimmer, Ben Bitnar, Vojta Ždárský, Matěj Iliáš, Alex Vasilič a Jan Kratochvíl.