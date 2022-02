Bosňan Armin Ljevakovič je legendou Teplic, 14 let za ně hrál první ligu. Loni kariéru ukončil, ale skláři mají problémy, a tak ho přemluvili k návratu. Nejvíc se ale stará o rozvoj mladých borců v béčku a dělá to dobře. Hra se kolem něj točila a dal dokonce i jednu nádhernou branku střelou do šibenice.