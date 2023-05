/FOTOGALERIE/ Fotbalový Baník Švermov chystá jako každoročně pálení čarodějnic. Akci naplánoval do svého zrekonstruovaného areálu na neděli 30. dubna a kromě opékání špekáčků, pití koly, limči, nealko piva (a taky trochu alko) a opékané buřtové večeře se můžete těšit také na kulturu – divadlo i solidní kapely.

Ve Švermově „čáry“ umí, nepořádají je poprvé. Na hřišti Baníku se začne úderem 17. hodiny, od půl šesté pak nastoupí divadelní soubor Taška s pohádkou pro děti Hloupá žába. Originál mluvený Waldemarem Matuškou se spoustou limonády a sušenek, co byly zadarmo, se bude určitě líbit. Taška ho hraje s prvky znakové řeči a zahrají si všechny děti.

Opravdové sušenky sice ve Švermově zadarmo nebudou, nicméně klub přichystal bez penízků jinou pochutinu – špekáčky. Rovnou padesátku jich dá do placu, takže teď jen doufat, že nedojde k hašteření a pouličním nepokojům.

Poté, co Hermiony a Saxany odcestují na Petrovy kameny a vatra bude zapálena (19:00), vystoupí ještě dvě hudební tělesa. V 19:15 nastoupí na podium Švermovák Jan Loněk a seskupení Furnitures-Blues-pop a o dvě hodiny později bigbeatová legenda Kladna – Anopheles.

Dodejme, že vstupné do Švermova je 150 korun, děti do 15 let platí je 30 korun. A šestiletí a menší jsou pochopitelně zdarma.