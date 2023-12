Na Čertovské pětce byl po čertech dobrý chodecký reprezentant Hlaváč

/FOTO, VIDEO/ Předposlední podnik letošního Poháru běžců Kladenska a Rakovníka zavedl závodníky do Unhoště, kde pro ně místní Sokol připravil 16. ročník Čertovské 5. A povedl se náramně. Po dlouhé době měli běžci pravé zimní podmínky, které ale na druhou stranu dělaly závod náročnější, což se promítlo do konečných časů.

Mezi muži dorazila první do cíle česká chodecká jednička Vít Hlaváč (AC Tepo Kladno), jeden z tradičních účastníků oblíbeného podniku, který letos přilákal 122 lidí. Mínil, že letošní ročník byl vzhledem k sněhovým podmínkám těžší, ale na druhou stranu i hezčí.

"Dnes to bylo hodně silové," přiznal třicetiletý reprezentant. Vstříc první příčce se vydal v polovině trati. V táhlém stoupání od Černého potoka do Unhoště už běžel sám. Krásně zasněženou krajinou se ale kochat nemohl.

"Spíš jsem se koukal pod nohy, abych se v technicky náročném terénu nezranil," řekl se smíchem a prozradil, že v pondělí rázně změní klimatické podmínky. Letí totiž na dvoutýdenní soustředění na Kypr. " Doufám, že tam bude příprava v kraťasech a tričku," podotkl a dodal, že na Čertovskou 5 se vždy rád vrací.

Kategorii žen ovládla nastupující generace běžkyň. Nejrychlejší byla při svém druhém startu teprve čtrnáctiletá Tereza Ricci z AC Tepo Kladno. Její triumf byl o to sladší, že porazila svoji kamarádku a klubovou parťačku Marii Mikulíkovou.

"Bylo to poprvé v sezoně a hodně si toho cením, protože jsem nečekala, že budu lepší. Dosud mě vždy porážela," řekla a dodala, že se oproti loňsku si ve své kategorii do 34 let o jedno místo polepšila, zatímco její rivalka si zopakovala třetí příčku.

V cíli měla na svoji kamarádku k dobru pouhých šest vteřin, přičemž se mezi ně vměstnala ještě Klára Ničová (MK Kladno), která zaostala o pouhou vteřinu. Do poledního stoupání šla z prvního místa, přičemž jej v bolavých posledních desítkách metrů udržela.

Muži: 1. Vít Hlaváč (20:24), 2. Václav Herbs (20:52, oba AC Tepo Kladno), 3. František Dočekal (MK Kladno, 22:23).

Ženy: 1. Tereza Ricci (25:35, AC Tepo Kladno), 2. Klára Ničová (25:36, MK Kladno), 3. Marie Mikulíková (25:36, AC Tepo Kladno).