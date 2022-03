Ztrátám Čechie ještě není konec. Hrát nebude ani Dominik Richter, na podzim velká opora klubu. Je pracovně v zahraničí, a byť se původně měl vrátit v únoru, nakonec to bude až v květnu. Pak by pomoci mohl.

Baratynskyy pořád pálí perfektně. "Uvidíme, co soupeři," usmívá se Supáček

Na koho však bude trenér hodně spoléhat, to jsou zkušení hráči. Mnoho jich Karel Příhoda v kádru nemá, navíc na podzim někteří laborovali se zraněními. Teď jsou Jan Hrubý, Tomáš Andruchovič či Martin Bílek tahouny přípravy. „Musím je pochválit, jak šli ostatním příkladem a strhávali kabinu, kde mají velké slovo. Stejně jako Láďa Dufek, který už sice hrát nebude, ale i on má pořád obrovský respekt hráčů a hodně pomáhá se spoustou věcí okolo,“ chválí Příhoda.

Jeho tým zatím hraje poměrně povedenou přípravu. Co se zajímavé, Čechie na rozdíl od jiných klubů téměř nevyužívala umělou trávu, ale přírodní. Doma i na soustředění v Blšanech.

V přípravných duelech porazila Zavidov 5:2, pak lídra ústecké I. A třídy Černovice 2:1, druhý tým pražské A třídy Slivenec 5:3 a teprve o uplynulém víkendu přišla prohra. Na umělce v Rynholci bylo lepší béčko SK Kladno a vyhrálo 3:2.

„Bylo až markantní, že si soupeř rozuměl na umělce s balonem víc, bylo vidět, že na ní snad i trénují. Navíc mají velmi dobrý tým, hráli poctivý fotbal. My hráli také slušně, ale věřím, že na přírodní trávě to bude ještě lepší,“ hodnotil Karel Příhoda.

Jeho mužstvo zahájí jaro proti poslednímu Mníšku pod Brdy, povinnost mu tak velí získat tři body, protože sám na tom není dobře a bude se prát o záchranu. Trenérovi se však slůvko MUSÍME nelíbí. „Nechci, aby nás to svazovalo. My víme, co je ve hře a že v prvních šesti kolech máme soupeře, které můžeme trápit. Můžeme se každopádně opřít o výbornou přípravu, za kterou pochválím nejen hráče, ale také vedení klubu. Podmínky, jaké nám nachystali třeba při soustředění v Blšanech, byla skvělé. My se jim to pokusíme splatit výkony na hřišti,“ dodal Karel Příhoda.

