Fanoušci se mají možnost se podívat na přímý přenos z utkání na stránkách www.tvcom.cz. O přítomnosti fanoušků na dalších přípravných utkáních rozhodne vždy pořadatel utkání.

Přehled přípravných utkání mužstva:



SO 30.5.2020 10:00 SK Kladno - Dukla Praha B (st. Fr. Kloze)

SO 6.6. 2020 10:30 SK Slaný - SK Kladno (Slaný)

SO 13.6.2020 10:15 Český Lev-Union Beroun - SK Kladno (Beroun)

SO 20.6.2020 11:00 SK Kladno - FK Teplice B (Braškov)

B mužstva:



SO 6.6.2020 15:00 SK Kladno - SK Doksy (Unhošť)

SO 13.6.2020 14:30 Čechie Velká Dobrá - SK Kladno (Velká Dobrá)

SO 21.6. 2020 17:00 Baník Libušín - SK Kladno (Libušín)