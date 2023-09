Starší dorost SK Kladno v dalším „anglickém týdnu“ vybojoval jeden bod. Nejprve v týdnu remizoval na hřišti Petřínu Plzeň 2:2 a o víkendu prohrál 1:5 na hřišti Hradce Králové. Mladší dorost bohužel oba duely prohrál. Starším žákům se „anglický týden“ nepovedl, zato mladší slaví premiérové vítězství v České lize.

Žáci SK Kladno U14 | Foto: SK Kladno

Náročný program dorostenců SK Kladno pokračoval v České lize i minulý týden. Nejprve nastoupili ve středu na hřiště Petřínu Plzeň, který v této sezoně hraje velmi slušně a drží se na druhém místě tabulky. Hosté ale vstoupili do utkání velmi dobře a o přestávce vedli 2:1. Jenže domácí dokázali ve druhém poločase vyrovnat. „V prvním poločase jsme byli lepší, ve druhém ale domácí přidali na důrazu a agresivitě a dokázali vyrovnat. Přesto bod z horké půdy Petřína bereme,“ byl spokojený Jan Pejša, trenér Kladna.

Jeho svěřenci vstoupili skvěle i do utkání v Hradci Králové, kde o přestávce vedli 1:0. Jenže ani zde vedení neudrželi a dokonce prohráli 1:5. „Bohužel výsledek je pro nás velmi krutý, ale dělali jsme hloupé individuální chyby,“ hodnotil Pejša.

Mladší dorostenci bohužel prohráli obě utkání. Na hřišti Petřínu Plzeň 1:3 a na hřišti Hradce Králové 0:3. Trenéra Jana Procházku mrzela především porážka na východě Čech. „I když výsledek vypadá jednoznačně, tak kluci byli víc než vyrovnaným soupeřem. Rozhodně zaslouží pochvalu, jak se v zápasech prezentují.“

Mladší žáci si připsali v první lize první vítězství

Dva odlišné zápasy odehráli v nejvyšší žákovské soutěži starší žáci SK Kladno do patnácti let. Zatím co proti prvnímu týmu tabulky z Českých Budějovic sehráli výborné utkání a s velkým favoritem šahali po bodu, ale nakonec padli 2:3. S posledním týmem tabulky Football Talent Academy nepředvedli vůbec dobrý výkon a remizovali 1:1. „S velkým favoritem z Českých Budějovic jsme podali velmi solidní výkon. To se ale nedá říct o druhém zápase, kde si kluci mysleli, že se soupeř porazí sám. Nepodali jsme vůbec dobrý výkon a z utkání jsem velmi zklamaný,“ hodnotil Josef Procházka, trenér Kladna.

Bohužel stále bez bodu zůstávají v České lize starších žáků do čtrnácti let fotbalisté SK Kladno. I zde vedou tabulku hráči Českých Budějovic, kteří byli nad síly kladenských hráčů a odvezli si vítězství 9:0. Vítězství z kladenského hřiště si odvezli i hráči Football Talent Academy, kteří vyhráli 3:1. „České Budějovice byli jasně lepším týmem a předvedli, proč vedou tabulku. Druhému utkání by slušela remíza, ale nedokázali jsme proměnit šance, které jsme měli. Je před námi stále hodně práce,“ ví kladenský trenér Vladimír Procházka.

Tři fotbalové lahůdky Kladna: v pátek Slaný, v úterý Liberec, pak do Hřebče

Co se nepovedlo starším žákům proti Football Talent Academy, to se povedlo mladším. Fotbalisté SK Kladno do třinácti let porazili svého soupeře vysoko 17:5. „Soupeř s námi držel krok pouze první třetinu, od druhé jsme na hřišti dominovali a zápas měli absolutně ve svých rukou,“ hodnotil Michal Zachariáš, trenér Kladna.

Premiérového vítězství v České lize mladších žáků se dočkali i fotbalisté SK Kladno do dvanácti let. Ti porazili hráče Football Talent Academy 5:0. "Od začátku zápasu jsme byli důraznější, přímočařejší a lepší v koncovce. Soupeře jsme nepouštěli do vyložených šancí. Kluci zaslouží pochvalu," hodnotil kladenský trenér Radek Hlavsa

ČLD U19: SK Petřín Plzeň - SK Kladno 2:2 (1:2)

Sestava: Vajshajtl - Rottner, Fajka, Liška, Novák - Kalina, Zoubek (63. Klein) - Eška, Hanuščík (83. Shchehoilev), Došek - Janega

Branky: 2x Novák

ČLD U19: FK Hradec Králové - SK Kladno 5:1 (0:1)

Sestava: Vajshajtl - Rottner (85. Fedorovych), Fajka, Liška, Novák - Kalina, Zoubek - Eška (66. Shchehoilev), Hanuščík (60. Klein), Došek - Janega

Branky: Novák

ČLD U17: SK Petřín Plzeň - SK Kladno 3:1 (1:0)

Sestava: Lhota – Abrham (46. Feřtek), Kejzlar, Požár, Janát, Maxant, Mucha, Měchura, Procházka, Kopta, Hůla (83. Kos)

Branky: 46. Maxant

ČLD U17: FC Hradec Králové - SK Kladno 3:0 (1:0)

Sestava: Lhota - Kopta, Požár, Kos (83. Abrham) – Janát (67. Palán), Maxant, Kejzlar, Mucha, Měchura (46. Rekl) - Procházka, Feřtek (46. Hůla)

ČLŽ U15: SK Kladno – SK Dynamo České Budějovice 2:3 (1:1)

Sestava: Koloušek – Pešek, Bacílek, Kalík (60. Kyjanka) - Šmolík, Antonov, Chvalník, Polcar (55. Fuchs), David - Fitko, Mariňák (41. Troch)

Branky: David, Fitko

ČLŽ U15: SK Kladno – Football Talent Academy 1:1 (1:1)

Sestava: Koloušek – Pešek, Hájek, Kalík (60. Kyjanka) - Šmolík, Antonov, Bacílek, Polcar (41. Fitko), Troch (35. Jemelka) - Chvalník, Mariňák (60. Fuchs)

Branky: Chvalník

ČLŽ U14: SK Kladno – SK Dynamo České Budějovice 0:9 (0:5)

Sestava: Lhota (41. Jícha Jakub) - Skála, Linc (60. Lisec), Háž, Evan (52. Drsek) - Pleiner (41. Černý), Zachariáš, Paur (41. Vejvoda), Jícha Jan (60. Volkov), Melka - Svoboda (52. Macháček)

ČLŽ U14: SK Kladno – Football Talent Academy 1:3 (0:1)

Sestava: Jícha Jakub - Drsek (51. Skála), Vejvoda, Háž, Evan- Pleiner (60. Černý), Jícha Jan, Lisec (51. Kadlík), Zachariáš, Linc (60. Volkov) - Macháček (51. Lidický)

Branky: vlastní

ČLŽ U12: SK Kladno – FK Ústí nad Labem 4:9

Sestava: Vávra – Otcovský, Blažek, Lidický, Zemek, Antonov, Poloček, Topolanský, Soukup, Hlava, Dudáček, Kadlík, Dovřák, Di Stefano, Doležal

Branky: Hlava 2x, Blažek, vlastní