Dlouhé roky hráli fotbalisté SK Kladno svoje domácí zápasy v sobotu dopoledne. Poté, co se jim povedlo postoupit do České fotbalové ligy, se termíny začátků změní, hrát se bude nově v sobotu odpoledne v takzvaném úředním čase.

Úřední čas fotbalových zápasů se mění s ohledem na západ slunce. V prvních měsících podzimní části to značí začátky v 17 hodin a poté, co se začne den zkracovat, začínají zápasy postupně o něco dříve.

Dosavadní dopolední čas byl pro naprostou většinu fanoušků nevyhovující. Kladno mělo mnohem lepší návštěvy třeba loni na podzim, kdy klub několik utkání přehodil na páteční večerní termín.

Nyní tedy v klubu zvolili sobotní odpoledne. "Uvidíme, co to udělá," nechce dělat předčasné závěry trenér Kladna Zdeněk Hašek, nicméně i on by samozřejmě byl rád, aby se fanoušci po letech do ochozů stadionu Františka Kloze vrátili.