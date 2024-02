Jako jediní z Kladenska hrají vyšší soutěže, přesto v lednu nenastoupili ani do jediného zápasu. Fotbalisté SK Slaný se zatím jen tvrdě připravovali a těšili na míč. Kopnou si do něj poprvé v sobotu 2. února, kdy na umělém trávníku v Rynholci přivítají celek z druhé divizní skupiny A – Komárov. Začíná se v 10:15 hodin.

Slaný (v modrém) přežilo doma dvě penalty a nakonec porazilo Ostrov vysoko 4:0. Pořád velká opora Slaného Bohumil Nádeníček (vlevo) a Lukáš Pospíšil, jenž se vrátil z hostování do Kladna. | Foto: Vladislav Lukáš

Původně se mělo hrát na umělce Na Máchovně v Berouně, ale rynholecký pažit je přece jen modernější, a tak se týmy přesunou tam. „Kluci už se těší. Navíc nás čeká kvalitní soupeř. Komárov je na tom v tabulce áčka podobně jako my ve skupině B, stejně tak i náš další protivník z Hořovic,“ je rád trenér Slaného Jiří Veselý.

Oba nejbližší protivníky Slaného vedou bývalí výborní ligoví borci Příbrami – Komárov Marcel Mácha a Hořovice Ivan Pihávek. Ten je pro Veselého ještě speciálnější, protože ho vedl ještě jako hráče v Kladně.

Co se týče slánského kádru, tam Jiří Veselý zatím mlží. Jasné je, že do mateřského Kladna se vrátili Ondřej Noll a Lukáš Pospíšil, do Hřebče podepsal Lukáš Dolák. Pár většinou mladých hráčů zase Slaný zkouší, ale jména prozradí, až jestli dojde k dohodě s nimi i jejich kluby. Proti Komárovu však už hrát budou, aby je Veselý neviděl jen při tréninku.

Olympik, Adria, Slavoj. Abrham pořád válčí na třech frontách, brzdí ho jen nemoc

Vztahy mezi Slaným a rivalem z Kladna se zlepšily a je možné, že hráči se budou přesouvat jedním či druhým směrem dál. Hlavní partnerem je však už nějakou dobu Sokol Hostouň, odsud ale zatím žádná posila v zimě do Slaného namířeno nemá. „S trenérem Dominikem Rodingerem jsme ve stálém kontaktu, protože se střídáme při tréninku v Rynholci. Ale nic konkrétního ujednáno není,“ vylučuje Veselý.

Ten ordinuje svým svěřencům prý hodně výživné tréninky, a to už od prosince. Hodně v tomhle směru udělal kondiční trenér Slaného Martin Kejmar.

„Klukům se dost věnoval, každého si nejdříve načetl, kde potřebuje přidat, a teď na zlepšení společně pracují. Makáme čtyřikrát týdně a s nemocemi nebo zraněními nebyl žádný problém. Docházka i morálka hráčů byly výborné, ale fotbal se hraje na hřišti. Teď nás tedy musí přesvědčit jak ti, co v sestavě byli, že do ní pořád patří, tak ti noví - že si to případně zaslouží oni,“ dodal Jiří Veselý.

Jeho Slaný na podzim dlouho zářilo, a kdyby zvládlo závěrečný zápas na půdě posledních Nespek, bylo by v tabulce druhé. Nestalo se, ale i pátá příčka je úspěchem a v klubu aktuálně panuje dobrá nálada.