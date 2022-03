Velimský tým v první polovině sezony jen dvakrát remizoval, zbylých třináct utkání dovedl ke třem bodům. Tato bilance hřeje všechny velimské hráče, bafuňáře i fanoušky u srdce. Jenže o postupu se zatím v obci na Kolínsku nahlas nemluví. „Naším cílem je každopádně soutěž vyhrát. To vím určitě. Od toho se pak bude všechno odvíjet a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl na startu jarní sezony trenér Velimi Radek Kulhánek.

Ten může disponovat hodně silným kádrem. Je zde zkušenost v podobě stopera Petrů, středopolařů Šourka a Michálka nebo forvarda Jíchy. Jistota v bráně, dále dravé mladí z odchovanců, velká bojovnost a především fotbalovost.

I díky silnému kádru nebylo potřeba lákat další posily.„Z béčka přišel jen mladíček Vokřál, který se prohodils Lukášem Seifertem,“ popsal jediné dvě změny Kulhánek.

To druhá Dobrovice plánuje rovněž atak na pozice nejvyšší. Ale ani z tohoto klubu slovo „postup“ nezaznělo. „Určitě chceme držet krok s vedoucím týmem a skončit do druhého místa,“ je opatrný sportovní manažer dobrovického klubu Libor Novák. „Ideální a skvělé by bylo Velim předskočit. Ale moc dobře víme, že to bude hodně těžké,“ přidal sportovní manažer.

K naplnění nejvyšších ambicí mají pomoci dva mladíci, kteří do týmu přišli. Jsou jimi devatenáctiletí Matěj Novotný z Krnska a Filip Vrána z Března.

„Těmito dvěma hráči jsme náš kádr doplnili. Oba mladíci jsou velkým příslibem do budoucna,“ má jasno Libor Novák.

Jeho klub usiloval o další posílení, u mateřských klubů vytipovaných hráčů ale narazil. „Pár fotbalistů jsme vyhlédnutých měli. Ale vždy to ztroskotalo na finančních požadavcích klubů. Prostě jsme se s nimi nedohodli. Takže budeme mít skoro stejný kádr jako na podzim,“ dodal dobrovický funkcionář.

V nákupech bývalých ligových fotbalistů nepřestala pátá Hřebeč. K Podanému a Jablonskému přivedla dalšího borce. Tím je Jan Prosek z Pardubic. Je mu teprve pětadvacet let a přednost u něj dostala před ligou zajímavá práce ve Slavii.

Zajímavou rošádu zažily Tuchlovice. Tým opustil Pudil, který zamířil do Slaného, což může být pro osmý celek tabulky velká ztráta. Díru by však měl zacelit zkušený Ivan Baratynskyy, třicetiletý cestovatel, který si zahrál třeba v Libiši, Nymburce, Hostouni nebo v americkém Bostonu.

Boj o první příčku může být hodně zajímavý, o mnoho zamotanější a vyhrocenější může být ale boj o setrvání v soutěži. A to především kvůli ohroženým Středočechům v divizích, kvůli čemuž může padnout i osmička mužstev.

Z téhle mely by se chtěl vyhrabat mimo jiné Polaban Nymburk. Podařilo se mu udržet zkušeného Martina Škareckého, do Dobrovice neodešel ani Hobík. Odešli jen Čuřík a Bubla. „Navíc jsme získali Matěje Novotného z Českého Brodu, Jana Ruszo z Luštěnic a usilujeme ještě o příchod jednoho stopera,“ řekl trenér Nymburka Lukáš Vlk.

Beznadějně vypadá situace v posledním celku tabulky, Slovanu Lysá nad Labem. Vždyť v mužstvu už ani pomalu nevědí, jak chutná vítězný pokřik. Lysá vyhrála na podzim jediné utkání, jednou hrála nerozhodně. „Půjdeme zápas od zápasu, rozhodně se nikam nepoženeme za každou cenu,“ uvedl vedoucí lyského mužstva Václav Šlingr

Změny nastaly i na trenérských postech. Bohemia Poděbrady, která byla polovinu sezony bez hlavního kouče, představila na startu přípravy Tomáše Staňka, v minulosti trénoval třeba Neratovice, Úvaly, Kolín nebo Viktorii Žižkov. Tam po boku Jindřicha Trpišovského. Lhotu povede nově Tomáš Vincenc, bývalý hráč klubu.

Elitní střelci zůstali ve svých týmech. Kanonýrům kraluje klíčanský Jiří Jeslínek s devatenácti zásahy, o čtyři góly méně dal velimský Robin Vocel.

Ten navíc odehrál necelou polovinu hrací doby než nejlepší střelec soutěže. Patnáct branek nasázel také dobrovický Radek Tomíček.