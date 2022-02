Kladenští šli do zápasu s velmi silnou sestavou, zatím nejsilnější v zimě, tedy i s Čížkem či Balšánkem, kteří zatím téměř nehráli.

A také šli do vedení, i když trochu šťastně, když si hosté srazili do brány centr Boráka. Jenže do poločasu bylo vyrovnáno a po obrátce už proti prostřídané sestavě skórovala jen Dukla, i když dvě branky přišly až v závěru.

Kladno zkoušelo mladého útočníka Daniela Dostála, který hrál naposledy za Hostouň, ale šanci tam dostal až ke konci podzimu 2021 ve třech zápasech po sobě.

Kladno – Dukla Praha B 1:4 (1:1). Branka SK: Borák.

Kladno: Cimrman - Borák, Rendla (Noll), Javorek, Ježdík – Čížek (Šíma), Holub, Balšánek (Slabý), Říha – Šnobl, Dostál.

