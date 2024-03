Martin ještě netuší, zda bude chytat, to trenér Miroslav Novák rozhodne až v sobotu před utkáním. Vybrat může i Petra Kabeleho, to je stálice Hřebče. A teoreticky i hodně zkušeného Jiřího Zajíčka, ten je ve Hřebči vůbec nejdéle.

"S Petrem jsme vyrovnaná dvojice, a já jsem připraven na to, že chytat budu, ale i na to, že chytat nebudu. Každopádně se moc těším," nezastírá pořád ještě mladý, čtyřiadvacetiletý brankář.

V Kladně měl dlouho trpělivost, ale když klub na podzim získal velezkušeného Milana Švengera, došla mu. Pak už toužil změnit adresu, protože šanci moc neviděl.

Naposledy chytal za áčko Kladna 9. srpna 2023, ale jenom chvíli, protože v poháru s Královým Dvorem se zranil a musel odstoupit.

"Kamarádi, kteří odešli už v létě do Hřebče, mě přemlouvali, hlavně Vláďa Procházka a Štěpán Hanzlík. Měli pravdu v tom, že je tam skvělá parta, do které jsem rychle zapadl, navíc jsem některé hráče znal a paradoxně ještě víc lidí z vedení klubu," usmívá se o tři roky mladší bratr prvoligového rozhodčího Daniela Vokouna.

Vokouna během přípravy trenér Novák pravidelně chválil stejně jako jeho kolegu v bráně Kabeleho, ale u ostatních hráčů s chválou šetřil. Mužstvu se nedařilo dobré tréninky přetavit v lepší výkony v zápasech. A Hřebeč prohrávala…

"Zápasy nám nesedly, víme o tom. Ale trénovali jsme dobře a tým je tady opravdu výborný. V mistrácích půjdeme utkání po utkání a já věřím, že budeme hrát pořád lépe," říká Martin Vokoun.

Co čeká gólman s dobrým výběrem místa a výbornými reakcemi od sobotního soka z Újezda, s nímž Kladno dosud jen prohrávalo, ale Hřebeč ho na podzim porazila? "S nimi to bývá vždycky hodně těžké. Mají silné, vysoké hráče, soubojový tým. Vše se znásobí tím, že je hřiště u nás ve Hřebči menší. Ale věřím v naši kvalitu, určitě máme na to vyhrát," usmál se Martin Vokoun a okomentoval i neskromné ambice trenéra Nováka a manažera Janíka, kteří by chtěli skončit na konci sezony na bedně. "Divize je strašně vyrovnaná a náš tým má opravdu velkou sílu. To třetí místo klidně uhrát můžeme," dodal nadějný brankář.

My doplňme, že Hřebeč v zimě posílila o některé hráče zejména z Loun (mladíci Štěpánek, Myška a veterán Verner, jenž bude zároveň hrajícím asistentem). Lídři se nemění: ex-ligista Podaný, stopeři Dolejš, Melichar, také Novákové, Lukeš a vynikající M. Mentberger. Jen útočníka ve Hřebči nesehnali, zápský Jelínek zamířil do Neratovic. Ale pokud bude mít Lukič chuť a fazonu, může být pořád velkou hrozbou.