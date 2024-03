Na startu divize: Kladno ocení legendy, Hašek se diví omluvenkám

Na startu divizní soutěže B stojí fotbalisté SK Kladno. Už roky a nezdá se, že by se na tom, že hrají až čtvrtou nejvyšší soutěž, mělo něco měnit, ztráta na čelo je obrovská. Přesto dělá klub jasné kroky k progresu. Na úvod jara ho čeká domácí bitva s Neratovicemi/Byškovicemi, velkým rivalem. Kladenští do něj vstoupí s trenérem Zdeňkem Haškem, právě on by měl být zásadní zimní posilou, i když přímo na hřišti nepomůže.

Fotbalová příprava: SK Kladno (v modrém) podlehl doma FK Teplice B 1:3. Matěj Šnobl akrobaticky snížil,. na něj bude Kladno v koncovce spoléhat. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika