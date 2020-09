Lídr celku z Vysokého zazářil v sobotním utkání proti Spartě Kladno (7:2), kterou dorazil třemi góly, jež se vešly do sedmi minut! „Jsem překvapený. Nečekal jsem, že budu v takové konkurenci vybraný,“ usmíval se borec od něhož se pravidelný přísun gólů očekává, byť se cítí být v první řadě tvořivým záložníkem.

A nebyly to žádné náhodné branky. Naopak. V koncovce musel zachovat přehled a prokázat, že se s citem pro míč narodil, stejně jako s pudem zabijáka, který dokáže skórovat ze všech možných pozic. Pár hattricků v dlouhé kariéře už vstřelil, tenhle prý byl nejpovedenější.

„Všechno byly loby. Občas se o ně pokouším, ale tři se mi nepovedly ani v tréninku,“ přiznal střelec, jenž v květnu oslavil neuvěřitelné 49. narozeniny.

Jeho sobotní góly byly podobné. Při prvním a třetím z velkého vápna přehodil brankáře z prvního doteku a při druhé brance poslal balon do sítě z poloviny hřiště!

To musel ocenit i další vyhlášený kanonýr, jeho spoluhráč Jan Nachtigal. Také on zaznamenala proti Spartě hattrick „Určitě je lepší střelec, teď jsme ho ale nejspíš zastínil,“ připustil Duda, který v dobách své největší slávy hrál třináct let v řadě třetí nejvyšší soutěž, přičemž v dresu střížkovských Bohemians byl se šestnácti zásahy nejlepším střelcem ČFL.

Současného kouče kladenské juniorky potěšilo, že sobotní kousek viděla na vlastní oči manželka a také jeho otec, jenž doma mamce určitě referoval. „Myslím, že měli hezký večer,“ usmál se.