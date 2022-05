Na oslavu mu dorazily dva týmy, jeden buštěhradský a druhý tvořený členy Vězeňské služby ČR, kde Nachtigal pracoval dlouhých 21 roků než odešel do civilu.

Zápas, do něhož naskočili i ex-ligoví Příbramáci Stanislav Nohýnek a David Havrlík, nebo Kladeňáci David Chaloupka, Jakub Červenka a Lukáš Muláček, skončil 3:3 a Zdeněk dokonce skóroval. „Zahrál jsem si za obě mužstva a Vězeňská služba mě nechal dát gól z penalty,“ těšilo Naftu, jemuž přijel popřát i kluk, jehož objevil v Buštěhradu. „Adam Vrba u mě trénoval, pak jsem ho doporučil do Kladna a on se dostal do Plzně. Teď hraje třetí ligu za Domažlice a udělal mi velkou radost, že dorazil,“ děkoval trenér synovi známého moderátora Zdeňka Vrby.

Nachtigal kdysi začal s fotbalem doma ve Pcherách, postupně pak prošel Kladno, Brandýsek, Buštěhrad, dlouho působil už jako trenér v SK Kladno a pak i v Hostouni. „Jak jsem se dostal k trénování? Chtěl jsem to dělat odjakživa,“ vypálí v rychlosti, ale vzápětí dodává, že teď po padesátce má v plánu ubrat.

Přece jen poslední roky trávil na hřištích opravdu hodně času. Kromě klubů se věnoval i svým dvěma synům, oběma fotbalistům. Lukáš (28) byl moc šikovný, kopal v Dukle, v mužích Hřebče, Lhoty. Teď pomáhá Buštěhradu. „Dal přednost vysoké škole, to beru. A navazuje i na mě, protože trénuje děti na Motorletu,“ říká hrdě táta Zdeněk a pyšný je i na mladšího Ladislava, jemuž neřekne jinak než Laco. Ten nyní kope za dorost Švermova.

Zdeněk aktuálně vede tři mládežnické kategorie v Buštěhradu (s Jitkou Chadovou) a kývl ještě na nabídku kamaráda ze Stochova, kde se snaží zvednout Baník ze čtvrté třídy. Ale jak už bylo řečeno, plánuje odpočinek. „Těch let strávených na fotbale už je moc a hlavně manželka si teď zaslouží, abych se věnoval víc jí. S třemi fotbalisty to doma neměla jednoduché, musím jí to trochu vynahradit, i když sama říká, že to dlouho bez fotbalu stejně nevydržím. Uvidíme,“ pousmál se Zdeněk.

Jeho přezdívka doslova vybízí k otázce, kdy už konečně bude levnější NAFTA? „To je děsné, co udělali. Pro mládež je tohle hrozné, doprava na zápasy se strašně prodraží. Snad se to zlepší, pro fotbal to může být zásadní věc,“ dodal fotbalový nadšenec Zdeněk Nachtigal.

Zdeněk Nachtigal oslavil padesátku se spoluhráči, bývalými svěřenci a rodinou.Zdroj: archiv Z. Nachtigala

