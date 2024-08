Hostouň má za sebou sezonu s veletočem. Na podzim udivovala okolí a asi i sebe neskutečnými výkony a dlouho držela senzačně na zádech aspiranty na postup Slavii B nebo Domažlice. Na jaře ale přišel výsledkový propad, a tak bylo jasné, že v létě tým musí zase máknout, aby se vrátil na předešlou úroveň.

Oslabil ho odchod Davida Štětky, proto Sokol je ale tenhle přestup spíš vyznamenáním, protože stoper podepsal smlouvu s profesionálním klubem Vysočinou Jihlava. Štětka tak navázal na to, co se předtím povedlo Adamu Vlasákovi (podepsal Líšni). Do Českého Brodu zamířil Tomáš Křenek a skončil i Viktor Venancio, to jsou nejzásadnější jména.

Klub místo nich přivedl obránce Maxe Kytku z Liberce, útočníka Emmanuela Okonjiho Manuho z Rimavské Soboty, středopolaře Umaro Baldého z kanadského Pacific FC, či univerzály Víta Koláře z Admiry a Jakuba Uhlíře z Dukly.

Povedlo se také udržet Dominika Rodingera, jenž odvádí Hostouni se svým realizačním týmem výbornou práci a neměl o nabídky nouzi. V Hostouni je však spokojen, řídí tým nejen trenérsky, ale i manažersky a na sezonu se těší.

„Cíl ještě nemáme, teprve si ho s klukama určíme. Samozřejmě pokud mohu říct za klub, tak chceme opět posunout další hráče do vyšší soutěže a hrát atraktivní podívanou pro lidi, kteří si udělají čas a přijdou se podívat,“ říká Rodinger, jehož na úvod čeká silný protivník.

Béčko Českých Budějovic se neveze s celkovými problémy Dynama, naopak hraje velice dobře a na Hostouň to umí. Zápas začne v 18:00 hodin.

Zajímavostí je, že A tým Dynama převzal František Straka, který byl před časem adeptem i na post kouče v Sokole Hostouň a s majitelem klubu Jiřím Hondlem se dobře zná.

Slaný přivítá nováčka i bývalého spoluhráče

Pražské Tempo postoupilo do 4. ligy dodatečně a bude prvním soupeřem SK Slaný v sezoně. Na slánském stadionu se začne v pátek v 18:30 hodin a domácí jsou favoritem zápasu. Loni skončili v tabulce čtvrtí, nikdo zásadní jim v létě neodešel a naopak přišli čtyři velmi šikovní fotbalisté. Jaroslav Kafka a Filip Dejčmar z Kladna, Dan Sekanina z Doks a Tomáš Abrham ze Slavoje Kladno.

„S posílením jsme spokojeni, kluci navíc zapadli nejen herně, ale i jsou to i fajn kluci do kabiny. Možná by to chtělo ještě někoho dozadu, ale ne kvůli výkonnosti, spíš počtově. Až přijdou karty a zranění, mohlo by nás to doběhnout, nebo bychom museli dát dozadu hráče, které raději využijeme jinde,“ vysvětluje trenér Jiří Veselý.

Výstraha před duelem s tempem však platí. Loni Slaný totiž sice poráželo celky z čela tabulky, ale ty zespodu nikoliv. A Tempo mezi favority soutěže nepatří… „Slaňáci dřív nebyli zvyklí, že by někdo přijel a zalezl, spíš jsme bránili my a hráli na brejky. Teď se to otáčí a my se tomu musíme přizpůsobit,“ dobře ví Veselý.

Zároveň věří, že tým zase bude hrát hezký fotbal a bude jím bavit fanoušky ve Slaném.

A Tempo? Klub proslulý hlavně výbornou prací s mládeží můžeme přivézt i jednoho hráče Slaňákům hodně dobře známého, Libor Bíba totiž po letošním odchodu z SK nakonec nezamířil do Králova Dvora, ale právě do Tempa. Přestup mu ale vedení Slaného potvrdí raději až po zápase. „Libor u nás sbíral dost karet, je to živý hráč. Je lepší předejít případným potížím,“ vysvětlil manažer SK Slaný Radim Vavroch.