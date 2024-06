Šilhan má za sebou těžkou sezonu. S hlavním trenérem Králova Dvora Tomášem Šilhavým dělali co mohli, aby ještě nedávno aspiranta na první místo v ČFL tentokrát aspoň zachránili. Nepovedlo se, na podzim Cábelíci ztratili příliš bodů a na jaře už ztrátu nesmazali. Syn reprezentačního kouče pak dostal nabídku do Hradce Králové a Šilhan jednou ráno našel na svém telefonu zmeškaný hovor od Zdeňka Haška. „Volal jsem mu zpátky a nabídl mi post asistenta u áčka Kladna, co mne potěšilo, to přiznám. Po letech v Králováku jsem cítil, že potřebuji změnu, navíc z Lidic to mám do Kladna mnohem blíž. A hraje tam za přípravku můj syn,“ vyjmenoval důvody odchodu od Cábelíků, na které ale jinak nedá dopustit.

„V životě nic špatného o Králováku neřeknu. Vedení v čele s panem Hrabákem se nám vždycky snažilo ve všem pomoci, podporovalo nás jak to šlo. Bohužel letos tam bylo pár okolností, které nás poslaly o patro dolů, to nás všechny mrzí. Já už chtěl odejít v zimě, jenže tehdy jsem to v těžké situaci klubu a i Šébovi (trenéru Šilhavému) nemohl a nechtěl udělat,“ vrací se ještě k angažmá na Berounsku Jaromír Šilhan, který si jako hráč zahrál všechny soutěže od I. ligy po okresní přebor.

S trenérem Zdeňkem Haškem se jeho kariéra proťala několikrát. V dorostu si pro vytáhlého čahouna dojel Hašek až na Buštěhrad a přetáhl ho do Kladna. Tam ho vedl i v divizním béčku, pak také v Kunicích a ještě v Hostouni, kde Šilhan kariéru končil. „Zatím byl vždycky mým trenérem, spolupráci jako kolegové jsme ještě nezkusili, ale věřím, že fungovat bude,“ říká Šilhan.

Zda tým povedou do divize, nebo do ČFL, ještě není jasné. Zatím se zdá, že spíš do divize, ale šance je prý i na třetí ligu. „Aby obral Cheb v posledním kole o body Chomutov, to bude moc těžké a přiznám se, že tomu moc nevěřím, i když je to kulaté a ve fotbale se někdy stanou nečekané věci. Ale asi existuje i šance jít z druhého místa, protože údajně Přeštice a Velvary do ČFL nepůjdou. To jsou věci, které se říkají, ale teprve uvidíme, já se každopádně na práci do Kladně těším,“ dodal Jaromír Šilhan, který už klubu odpustil i pohledávky, které tam kdysi měl. „Nebyl jsem tehdy sám a bohužel ve fotbale se tyhle věci někdy stanou, zdaleka ne pouze v Kladně. Ale co bylo, to bylo, pro mne je to výzva,“ uzavřel.