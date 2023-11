/ROZHOVOR/ Konec spekulacím, vše je potvrzeno. Novým trenérem fotbalistů SK Kladno je Zdeněk Hašek. Do mateřského klubu se vrací po skoro sedmnácti letech s jasným cílem, dostat klub do ČFL. Pokud ne příští rok, ten další určitě.

Zdeněk Hašek se stal novým trenérem SK Kladno. | Foto: SK Kladno

Od druhé ligy po divizi odkoučoval víc než 500 zápasů, dvakrát vyhrál ČFL, jednou divizi, další triumfy zhatila odvolání v polovině sezony z prvního místa. Kam přišel, tam vyhrával. Výzva v Kladně je ale jiná, přece jen bude doma a tam často není prorokem ani prorok sám. „Jsem rád, že jsem zpátky, po tolika letech je to skutečně výzva. Klub má obrovskou tradici a hrdost také, ale té je mu potřeba i trochu vrátit,“ říká pětapadesátiletý trenér.

Přicházíte asi s jasným cílem, postoupit do ČFL. Ale ztráta na Chomutov je příliš propastná, 12 bodů. Četl jsme zajímavý příspěvek, že příchodem Haška se ta ztráta smrskla na půlku…

Já nebudu nic vyhlašovat, jenom to, že prostě musíme chtít vyhrát všechny zápasy. Pohled na tabulku je jasný, nemáme to ve vlastních rukách, ale opakuji, půjdeme si za tím. Já přece nemohu hlásit, že si budu na jaře něco připravovat, takhle to nefunguje. Makat musíme od začátku a hlavně v klubu táhnout za jeden provaz. Od nás u áčka až po trenéry přípravek.

Je podle vás dobrý čas na návrat do mateřského klubu?

Podle mne ano. Stačí jen vidět snahu vedení města, které nejen fotbalu, ale celkově sportu ve městě úžasně pomáhá. To je obrovské plus a my toho musíme využít i v SK. A posunout klub výš než je teď.

V civilním zaměstnání však pracujete už sedm roků pod šéfem konkurenčního Sokola Hostouň Jiřím Hondlem, a co si budeme nalhávat, vztahy Kladno – Hostouň jsou víc než chladné, ne?

S panem Hondlem jsme to probrali, můj odchod do Kladna vzal v pohodě. Nakonec byl pro, že by bylo dobré, aby si zástupci klubů sedli a nějak rozumně se domluvili. Jak říkáte, vztahy nejsou nejlepší, ale já bych chtěl, aby to bylo naopak. Celý fotbalový okres by měl pochopit, že bez Kladna to bude mít složité, vždyť skoro každý má ve svém týmu hráče, kteří Kladnem prošli. Hostouň, Hřebeč, Tuchlovice, Doksy… Z Kladna tam budou chodit hráči i dál, ale je potřeba, aby také lidé z menších klubů posílali svoje talenty právě do Kladna. Nicméně tohle je pouze moje doporučení, já do Kladna jdu jako trenér A týmu a to je moje zodpovědnost.

Máte už vybraného asistenta a případně nějaké posily? Mluví se také o některých odchodech…

O odchodech nevím a na jmenování posil je ještě brzy. Udělal jsem to, že jsem obvolal kluky na hostování, třeba slánské Nolla s Pospíšilem, nebo Dejčmara z Velké Dobré. U mne mají jistotu, že budou stát na stejné startovní čáře. Kdo chce pracovat, má chuť a schopnosti, takového chci v mužstvu i já. Už v sobotu hrajeme modelový zápas s devatenáctkou Dukly. Co se týče asistenta, oslovil jsem Radka Dudu z B mužstva. Podle mne je zbytečné vodit do klubu někoho nového, když tu schopní lidé jsou.

Jste náročný na tréninky, ale povedete amatéry, nemůže to drhnout?

Byl jsem většinu kariéry v amatérském fotbale a fungovalo to. Bez tréninku nejste nic, to je jasné. Ale zároveň je jasné, že hráči mají hlavně svoje zaměstnání, školy, to je na prvním místě. Vždycky je zásadní, čemu je fotbalista ochoten se podřídit, jestli je ochotný se domluvit a hlavně jestli chce pracovat. A musí ho to bavit.

Vrátím se trochu do historie, kdy jste s Kladnem vybojoval první dorosteneckou ligu, což dnes zní jako fata morgana. Tehdy byla na SK silná generace trenérů, že?

Ale také hráčů! Ročník 86 byl fakt výjimečný, spousta kluků pak hrála za nejrůznější kluby včetně ligových. Dobří byli i další kluci v jiných kategoriích, namátkou Galbavý, Marek, Bartoš, Procházka. Ligový tým trénoval Míra Koubek, od kterého jsem se hodně učil, byli tam další skvělí koučové Honzové Suchopárek, Čurda, nebo Míra Supáček. Byly to zlaté časy, ale popravdě do minulosti koukat nechci, jenom do budoucnosti. Věřím, že ta kladenská bude dobrá, že obraz klubu i v očích veřejnosti bude stále lepší a jak už jsem říkal: klub bude zase moci být na svou značku hrdý.

