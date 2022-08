Vše podstatné v zápase Kladna se Zbuzany se událo v poslední čtvrthodině. Nejprve se krásně prosadil navrátilec z Velvar Jaroslav Kafka. Za vápnem si pěkně připravil pozici a vypálil dokonale na tyč – od té se míč angličanem odrazil do sítě bezmocného brankáře Kočího.

Do té chvíle o něco lepší Zbuzany se před zraky známého asistenta trenéra Slavie Zdeňka Houšteckého pokusily zapnout, ale Kladno se dobře bránilo a podnikalo kvalitní brejky. Jeden z nich mazácky vyřešil Říha přihrávkou na nekrytého Blažka, který sám před Kočím uklidil merunu za háčky.

„Trošku jsem se bál, že mi to chytí, ale pokusil jsem se zachovat chladnou hlavu a vyšlo to,“ ulevil si po svém prvním gólu mezi chlapy nadějný mladý křídelník, který ještě před měsícem s kamarády zachraňoval pro Kladno dorosteneckou ligu. „Ta baráž nám mladším pomohla, víc si věříme. Pomohlo nám i soustředění, že jsme lépe zapadli do party,“ je rád borčík, jemuž bude za týden devatenáct let.

Na place vystřídal kamaráda Jakuba Rottnera, který dával góly dosud. „Snažil jsem se chytit krátkými přihrávkami, pak už to šlo líp. Ještě potřebuji trochu pomáhat od kluků se správným postavením, hlavně Rendlis (Michal Rendla) nebo Boris (Tomáš Borák) mi pomáhají, snad to časem bude ještě lepší,“ doplnil Blažek, jenž hrál posledních dvacet minut a výborně čas využil.

Děkovačka SK Kladno:

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

SK Kladno – Zbuzany 2:0 (0:0). Branky: 75. Kafka, 83. Blažek. Rozhodčí: Vnuk. Diváků: 300.

Kladno: Pettík – Borák, Rendla, Kolářský (69. Říha), Pechr – Balšánek – Rottner (69. Blažek), Procházka (83. Pospíšil), Holub (90. Růžička), Ježdík – Kafka (83. Abrham).

Zbuzany: Kočí – Barciaga, Eichler (69. Jonáš), Studnička (78. Jakab), Hampl (57. Houha), Zákostelský, Novák, Hrubeš, Pouček, Trýzna (57. Škoda), Kozel (78. Etemike).

