Výprasky podzimu

Největší příděly přinášela III. třída, skupina A. A většinou to byl lídr tabulky Slavoj Kladno, který naděloval. Rekordní výsledek uhrál proti Velkému Přítočnu B – 15:1, Kačici porazil 13:1, Běleč 9:0, Braškov B 11:2. Dvakrát dalo soupeři desítku také Dubí a jednou Vinařice. Ve druhé skupině zářil Hrdlív, už v prvním kole dal Kolči 12:1 a Pcherům později 9:0. Když se pustily do díla, tak zářily i Dřetovice, Pchery třeba přejely 11:0. V okresním přeboru daly desítku jen Lidice do sítě Nova (10:3), ale samy také nějaký debakl chytily. Hned čtyřikrát končil na podzim zápas poměrem 8:0. Obě strany mince si prohlédl Slovan Kladno, protože ve Vraném osmičku dostal, ale Buštěhradu jí sám naložil.

Vůbec největší debakl podzimu pak nachytala rezerva Černuce posledním Třebichovicím – 16:0 je fakt hodně.

Největší nakládačka ve třetí třídě B - hned v úvodu podzimu Hrdlív přejel Koleč 12:1Zdroj: Vladislav Lukáš