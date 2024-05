Jedno kolo schází do konce základní části fotbalové Ligy starých pánů Kladenska. Už jistý vítěz základní části Slovan Kladno jasně prohrál v Tuchlovicích, které se sešly, druhý Rynholec zase nestačil nečekaně na Spartu. poslední kolo rozhodne, kdo postoupí do play-off, jistotu mají jen dva první týmy.

Ani třetí Tuřany ještě nemají nic jistého, protože prohrály na Stochově a ten si tím udržel naději do posledního kola. To samé Sparta a Tuchlovice, všichni tři teď mají po devíti bodech, to slibuje slušnou zápletku.

Výsledky: Sparta - Rynholec 3:2 (1:0, Klusáček, Cipra, Šifta - Kedroň, Kropáček), Stochov - Tuřany 3:1 (1:1, Kindl, Brož, Hampl - Ježek), Tuchlovice - Slovan 3:1 (3:0, Vaigl D., Kašpar 2).

