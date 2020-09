Co je pro Vás největší gól?

Mojí životní trefou je jednoznačně vztah s mojí manželkou, jsme spolu už krásných 25 let. Za životní gól považuji také, že jsem před 18 lety začal pracovat v Demagu ve Slaném, hodně jsem se tu naučil a zažil jsem zde tolik transformací a změn, co se jiným nepodaří za celý profesní život. To jsou tedy moje dva životní góly a těším se, co ještě přijde, abych zkompletoval hattrick.

Jaký jste si v životě dal „vlastňák“?

Nevybavuje se mi žádný konkrétní případ, ale určitě jsem se mnohokrát za život dostal do situace, kdy jsem chyboval, nebo kterou bych s odstupem času řešil jinak. Důležité je se otřepat, vzít si z toho pokud možno to dobré a jít dál. Chyby děláme každý, nikdo nejsme dokonalý. Ostatně v nedávno ostře sledovaném duelu Bayernu s Barcelonou si mnichovští také vstřelili hned zkraje zápasu vlastní gól a tím na chvíli vrátili Barcelonu do hry. Hráče Bayernu to ale nijak nerozhodilo, pokračovali v aktivním napadání soupeře a jak utkání nakonec dopadlo, víme všichni.

Komu byste dal červenou kartu a proč?

Přiznám se, že někdy mi dojde trpělivost a dal bych červenou kartu každému, kdo schválně bojkotuje úsilí ostatních, neustále se na něco vymlouvá a hledá důvody proč něco nejde než aby se zamyslel, jak to naopak vyřešit. V takových případech lituji, že nemám pravomoci fotbalového rozhodčího.

Za co ve své firmě kopete?

Rozhodně za férový přístup ke všem lidem. Stejně jako ve sportu tak i v jakémkoli zaměstnání je důležité dodržovat dohodnutá pravidla, měřit všem stejným dílem, prostě hrát fair play.

Kdo je váš sportovní vzor?

Těžko jmenovat nějakého konkrétního sportovce, sleduji jich více, asi to bude tím, že nejsem zaměřený vyloženě na jedno sportovní odvětví. U profesionálních sportovců určitě oceňuji jejich píli, nasazení, vůli, hlad po vítězství…, ale stejné vzory můžeme snadno najít u lidí v našem okolí, stačí se dobře dívat.

Jaké byly vaše sportovní začátky

Asi jako každého kluka mě bavil tělocvik, na střední škole jsem se aktivně věnoval basketbalu a volejbalu, dnes hraji už jen na rekreační úrovni. Rád lyžuji, v zimě vyrazím na hory jak jen to jde, přes léto kolo. Škoda jen, že už není tolik volného času, ale snažím se minimálně dvakrát týdně sportovat a udržovat tak svoji tělesnou schránku v činnosti.

Jak je to se sportem u Vás doma? Přetahujete se s manželkou o televizi, když dávají sportovní přenos?

Tak to je velmi jednoduché, moje manželka je mnohem větší sportovní fanoušek než já, takže má při výběru sportovního přenosu hlavní slovo a já se jejím doporučením rád řídím.