V létě vstoupili fotbaloví žáci SK Kladno do nejvyšší soutěže. Zkušenosti mezi českou elitou mělo pouze mužstvo U15, pro ostatní kategorie to byla premiéra. V nejvyšších žákovských soutěžích se SK Kladno neztratil, což bude chtít potvrdit v jarní části…

Žáci SK Kladno U15 2023 | Foto: SK Kladno

V létě proběhla reorganizace žákovských soutěží. Ve starších žácích se ustálil počet účastníků na šestnácti mužstvech. Tím zůstali starší žáci v nejvyšší soutěži i pro letošní sezonu. Druhou novinkou je, že soutěž mladších žáků se hraje podle stejného scénáře jako soutěž starších žáků, a tak se ze tří skupin České ligy mladších žáků stala jedna elitní.

Jediným mužstvem, které mělo zkušenosti s nejvyšší žákovskou soutěží, byli starší žáci do patnácti let. V podzimní části soutěže získali svěřenci Josefa Procházky devět bodů za dvě výhry a tři remízy a obsadili čtrnácté místo. „S postavením v tabulce určitě nemůžeme být spokojeni. Některé body jsme ztratili zbytečně, mohli jsme jich mít klidně o devět víc. Máme na čem pracovat, “ dobře ví trenér Josef Procházka. Momentálně na třináctou Mladou Boleslav ztrácí hráči SK Kladno čtyři body, a právě tato pozice zaručuje účast v nejvyšší soutěži i pro další sezonu.

Jak je těžká Česká liga okusili i hráči SK Kladno do čtrnácti let. Do jarní části sezony půjdou z posledního místa se ziskem šesti bodů. „Určitě jsme ve velké konkurenci měli na to, abychom měli bodů víc. Nicméně jsme stále ve věkové hranici, kdy je pro nás důležitější posun hráčů ve hře než výsledky. Kluci poctivě pracují a věřím, že se na jaře dostaví i více bodů,“ přeje si Vladimír Procházka, trenér SK Kladno U14.

S velkými ambicemi vstoupili do soutěže mladší žáci SK Kladno do třinácti let. Jenže brzy poznali, jak je střet s nejlepšími českými týmy těžký. Povedlo se jim ale vyhrát tři domácí zápasy. Výhry nad Spartou i Slavií se určitě počítají, i když ty nastupují v soutěži s o rok mladšími hráči. „Kluky těžké zápasy v nejvyšší soutěži posouvají dál. Kolikrát jsme hráli na hranici svých možností a utkání nezvládali především v našich hlavách,“ ví trenér U13 Michal Zachariáš.

Úvod soutěže byl pro mladší žáky SK Kladno do dvanácti let dle očekávání těžký, ale jak začali hráči získávat zkušenosti, začaly se výkony zlepšovat. V posledních deseti zápasech získali deset bodů a obsadili čtrnácté místo. „Bodový zisk v posledních kolech byl možná až nad očekávání,“ byl rád trenér Radek Hlavsa, který je hlavním trenérem kategorie U12 a zároveň šéftrenérem všech žákovských kategorií.

Mladší žáci SK Kladno se kromě nejvyšší soutěže předvedli také v okrese. Zde startuje společný tým U12 a U13. „Soutěž posloužila k většímu zápasovému vytížení hráčů. Nastupovali zde hráči, kteří se nevešli do nominace, nebo byli po zranění či po nemoci,“ objasnil Hlavsa. SK Kladno v soutěži naprosto dominuje a po osmi kolech při skóre 126:9 neztratil ani bod.

Petr MANKOŠ