Dorost hrál o hodně. Při reorganizaci soutěží toužil udržet pro klub druhou nejvyšší soutěž, ale po desátém místě v sezoně se musel prát v baráži s divizním suverénem, Roudnicí. Doma otočil stav z 0:2 na 4:2 a to byl základ postupu, i když po Řípem to byla obrovská bitva.

Domácí Kladno mačkali, před poločasem dali ze standardky gól a byli blízko, aby se ve skóre dotáhli. "Po přestávce už neměli takový tlak, ale v závěru dva velké závary měli a při nich nás podržel brankář Ševce. Je to nejkrásnější porážka v mém životě," hlásil jeden z trenérů Kladna Jakub Andrýsek a hlavní Radek Duda se přidal. "Obrovské nervy až do konce, ale dokázali jsme to. Měli jsme i štěstí a skvělého gólmana, Švícko udržel Kladnu ligu," děkoval trenér.

Kladno se raduje také v nižší věkové kategorii, kde si výběr čtrnáctiletých po skvělých výkonech vybojoval pro příští sezonu žákovskou ligu. Vyšehradu nedal šanci doma (5:0) a vyhrál také v sobotu na půdě soupeře 2:1. Svěřenci Jaroslava Hamouze tak v příští sezoně budou po pár letech zase hrát s nejlepšími žákovskými celky Čech.

Bojovníci z Kladna rozjeli baráže nadějně. A umělka bude!