„Je pravda, že zápas Velim – Poděbrady byl jakýmsi milníkem mé kariéry. Ještě v tomtéž roce 2017 jsem se dostal do českých soutěží, kde jsem se otrkával a teď přišla odměna největší, splnění patnáctiletého snu – jsem v lize. Když jsem se to dozvěděl, byl jsem vážně šťastnej,“ neskrývá svoje emoce třicetiletý Kladeňák.

Kdysi hrával fotbal za Novo Kladno. Tehdy pískal jeho táta Roman Švagr a pochopitelně že právě on byl důležitou osobou, která naklonila kariéru Tomáše jiným směrem než hráčským. „S tátou jsem na fotbaly jezdíval a sledoval ho. V těch patnácti se na rozhodcovskou dráhu dali navíc i moji kamarádi Jakub a Tomáš Pejšovi a já to zkusil také. Postupně mě to oslovilo víc než hraní a zůstal jsem u toho," vypráví mladý muž, který si v úvodu kariéry párkrát se svým tátou Romanem zapískal a naslouchal jeho radám. „Samozřejmě mě nejvíc učil on, a já se snažil vždycky naslouchat. Nicméně teď už se postupem let trochu otáčí, někdy už poradím i já. Táta je ale také v lize, je delegátem v té futsalové,“ připomíná dobře vychovaný syn úspěch otce.

Toho už nad sebou nemá, teď mu bude v komisi rozhodčích šéfovat Portugalec Melo Perreira, který po dramatickém odchodu Dagmar Damkové a Romana Berbra dostal na starosti ligové muže s píšťalkou. Portugalsky se ovšem Švagr učit nehodlá. „Kdepak, bude stačit angličtina,“ směje se, ale dodává, že s Perreirou ještě osobně nemluvil. „Ono je to tak, že o jmenování do ligy vím jen pár dnů. A pro mě bude završením snu spíš až to, když skutečně vejdu na diváky zaplněný prvoligový stadion a vypukne zápas, o němž se mi zdálo od patnácti roků. K tomu mi ještě něco zbývá a ne vše mohu ovlivnit,“ připomíná koronavirus a s ním spojenou nekončící pandemii.

Až ta pomine, třeba se Tomáš Švagr objeví i v nějaké zahraniční soutěži, ta může být jeho dalším vrcholem. Sám tak daleko ale nekouká. „Zatím jsem ještě nepískal ani ligu, je to přede mnou. Takže raději začnu tím, abych si na ligu zvykl, abych jí svými výkony pomohl získat dobrou značku, abych se stal jejím stálým členem. Co bude pak, se uvidí,“ dodal Tomáš Švagr.